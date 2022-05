People-News

Steven Tyler ist wegen Suchtrückfall in Behandlung – Auftritte auf Eis gelegt

Eigentlich sollte Aerosmith diesen Sommer mit Bühnenauftritten begeistern. Doch nun gibt es ein Update, das viele Fans enttäuschen – und beunruhigen dürfte: Frontmann Steven Tyler befindet sich in Therapie.

Steven Tyler 2017 in Kopenhagen. Bild: Keystone

Ein Artikel von

Auf der offiziellen Instagram-Seite der weltberühmten Rockband Aerosmith befindet sich ein längeres Statement. Es geht um Steven Tyler , den Leadsänger der Musiktruppe. «Wie viele von euch wissen, hat unser geliebter Bruder Steven seit einigen Jahren an seiner Abstinenz gearbeitet.»

Steven Tyler hatte eine Fussoperation

Nun habe der Musiker einen Rückfall erlitten, dies geschah aufgrund einer Fussoperation und einer anschliessenden Behandlung wegen der Schmerzen. Deswegen habe er sich freiwillig in Behandlung begeben, um sich seiner «Gesundheit und Genesung» zu widmen. Der 74-Jährige ist schon in der Vergangenheit sehr offen mit seiner Sucht umgegangen, war laut eigener Aussage zuletzt seit einigen Jahren clean gewesen.

Für die Fans bedeutet diese Nachricht: Aerosmith muss im kommenden Juni und Juli ihre Auftritte in Las Vegas absagen. «Wir werden unserer Termine von 2022 im September starten und werden euch alle weiteren Updates mitteilen, sobald wir können.» Den Künstlern fiele es schwer, ihren Fans dies berichten zu müssen – den vielen Fans, die oft weite Wege auf sich nehmen würden, um Aerosmith live auf der Bühne sehen zu können.

Band bedankt sich

«Danke für euer Verständnis und für eure Unterstützung für Steven in dieser Zeit», heisst es in dem Social-Media-Post weiter. Allen Fans, die Tickets für die nun abgesagten Konzerte haben, werde der Preis erstattet.

Aerosmith wurde 1970 in den USA gegründet. Aktuell zählt die Band fünf Mitglieder. Zu den grössten Songs zählen unter anderem «Crazy», «I Don't Want to Miss a Thing» und «Dream On».

Verwendete Quellen:

Instagram: Profil von Aerosmith

((CKo,t-online ))