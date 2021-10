People-News

Nach Shirin David: Nächste Rapperin äussert sich offen zu Ghostwriting-Vorwürfen

Claudia Florkowski / watson.de

Ghostwriting ist im Deutschrap ein Tabuthema, über das meist nur in Form von Vorwürfen und Gerüchten gesprochen wird – bekannte und erfolgreiche Rapper sollen in der Vergangenheit demnach für ihre Texte immer wieder Hilfe in Anspruch genommen haben. So ist beispielsweise bekannt, dass Eko Fresh seine Fähigkeiten als Songschreiber für etliche Interpreten zur Verfügung gestellt hat. Unter anderem soll gerüchteweise auch Bushido Tracks schreiben gelassen haben, als Ghostwriter wurden unter anderem MoTrip, Shindy, Capital Bra oder Laas gehandelt. Geäussert hat sich Bushido dazu aber niemals eindeutig.

Laas verteidigte erst kürzlich seine Zusammenarbeit mit einer Rapperin, die anders als die meisten öffentlich dazu steht, ihre Texte nicht allein zu schreiben – Shirin David. «Bitte hört auf, dieses wundervolle Handwerk zu benutzen, um Shirin einen Strick um den Hals zu legen. Wenn es euch so wichtig ist, dass Rapper ihre Texte selber schreiben, dann geht raus und supportet die Künstler, die so etwas machen und dafür stehen wollen», äusserte er in einem längeren Statement. Shirin nennt ihre Songschreiber stets in den Credits, pusht die Künstler in den jeweiligen Promo-Phasen zu ihren Singles und Alben und bietet ihnen so eine Plattform.

Dieses offene Zusammenarbeiten mit Ghostwritern nahm sich jetzt eine weitere Künstlerin zu Herzen – Badmómzjay macht aus Spekulationen um ihre Ghostwriter nun ebenfalls kein Geheimnis mehr. Sie erklärte ihren Fans, warum sie Hilfe von Schreibern in Anspruch nimmt.

Badmómzjay nennt Rapper, mit denen sie Songs schreibt

In einer Frage-Antwort-Runde auf Instagram stellte sich Jordan Napierayl, wie Badmómzjay mit bürgerlichem Namen heisst, den Fragen ihrer über 530'000 Follower. Ein User wollte dabei auch ganz provokant wissen: «Warum schreibst du deine Texte nicht alleine?» Schlagfertig antwortete die 19-Jährige:

«Weil ich mit Takt und Montez zusammen noch viel stärker bin.»

Gemeint sind hiermit Takt32 und Montez, die ihrerseits ihre Musikkarrieren in der Vergangenheit als eigenständige Rapper vorantrieben. Während Takt32 sich vor allem durch seine Teilnahmen an den Freestyle-Battles «Rap am Mittwoch» einen Namen machte und seit seinem zwölften Lebensjahr Beats produziert, veröffentlichte Montez bereits zwei Soloalben und gewann 2011 den Hiphop.de-Award in der Kategorie «Newcomer des Jahres». Mit seinem Song «Auf & ab» erklomm er im August dieses Jahres Platz eins der deutschen Singlecharts.

Rapperin bringt Debütalbum kommenden Monat heraus

Badmómzjay arbeitet also mit vielsprechenden Writern zusammen – erste ganz besondere Erfolge durfte sie in diesem Jahr ebenfalls bereits feiern. Als eine der wenigen deutschen Künstlerinnen und Künstler ist sie auf dem Ingame-Soundtrack von «FIFA 22» mit ihrem Song «Tu Nicht So» zu hören.

Am 26. November soll nun auch endlich ihr Debütalbum «badmómz» erscheinen. Der Release war noch einmal verschoben worden, ursprünglich sollte das Album bereits im September herauskommen. Vorangeschoben hatte sie vor rund einem Jahr die EP «18», die ihren Sprung von ihren musikalischen Anfängen auf Instagram in die breite Öffentlichkeit ebnen sollte. Mit der Kasimir1441-Kollaboration «Ohne Dich» schaffte sie es schliesslich als jüngste deutsche Rapperin auf Platz eins der Charts.

