Idris Elba wurde lange als möglicher Nachfolger von Daniel Craig in der Rolle als James Bond gehandelt. Bild: keystone

Idris Elba fand Schwarzen James Bond «immer unrealistisch»

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Entgegen jahrelanger hartnäckiger Gerüchte sah sich der britische Schauspieler Idris Elba selbst eigenen Angaben zufolge wegen seiner Hautfarbe nie als nächster James Bond. «Ich habe das immer für unrealistisch gehalten», erklärte der 53-Jährige dem «GQ»-Magazin.

Ein Schwarzer Schauspieler als Geheimagent 007 komme «realistisch gesehen in manchen Märkten einfach nicht an», sagte Elba. «Bond ist auf der ganzen Welt gross.» Und nicht alle Zuschauer würden «auf einen Schwarzen Mann, einen afrikanischen Mann, stehen, der Bond spielt». «Das ist nicht das, was sie in ihrer Kultur mögen. Punkt.»

Sir Idris Elba wird von König Charles III zum Ritter geschlagen (2. Juni 2026). Bild: keystone

Elba wuchs in London auf, seine Eltern stammen aus Sierra Leone und Ghana. Der Brite spielte in Serien wie «The Wire» und «Luther» mit. Dank seiner coolen Aura und seines Charismas hatten manche in ihm den ersten Schwarzen James Bond gesehen. Gerüchte um Elbas Nachfolge für den letzten 007-Darsteller Daniel Craig hielten sich mehr als zehn Jahre, obwohl Elba selbst sie immer wieder dementierte. Vergangenen Monat hatte er dem «People»-Magazin gesagt, dass er zu alt für die Rolle sei.

«Wir sollten nicht versuchen, James Bond »woke« zu machen»

«James Bond wurde aus gutem Grund so geschrieben, wie er geschrieben wurde», sagte Elba nun. Die Gerüchte hätten ihm dennoch geschmeichelt. Zu möglichen grösseren Änderungen an der Bond-Besetzung sagte der Brite: «Bond ist so unrealistisch, dass ein Hauch von Realität gut ist, aber wir sollten nicht versuchen, ihn »woke« zu machen. Ich denke, man muss dem treu bleiben, was es ist: Eskapismus.»

Kann sich keine Jane Bond vorstellen – James Bond Produzentin Barbara Broccoli. Bild: imago

Produzentin Barbara Broccoli hatte schon vor Jahren ausgeschlossen, dass Bond von einer Frau gespielt werde, war aber offen für eine andere Hautfarbe des Darstellers. «Er sollte britisch sein und britisch kann jede Ethnie sein», sagte sie 2021 dem Magazin «The Hollywood Reporter».

Gerüchte um Dua Lipas Ehemann

Noch ist nicht bekannt, wer die Nachfolge des bisherigen 007 Daniel Craig antreten soll. Britische Medien bringen ständig neue, angebliche Favoriten als Nachfolger ins Gespräch.

In den Schlagzeilen tauchten neben Elba unter andrem Henry Cavill, Tom Hardy, Richard Madden und Aaron Taylor-Johnson auf. Mit «Bridgerton»-Star Regé-Jean Page wurde auch ein weiterer Schwarzer Schauspieler als Daniel Craig-Nachfolger gehandelt. Auch der Name von Callum Turner, seit kurzem Ehemann von Popstar Dua Lipa, fällt bei den Gerüchten immer wieder.

Auch Dua Lipas Ehemann, Callum Turner, wird als möglicher James Bond gehandelt. Bild: keystone

Beim nächsten Bond-Film soll Denis Villeneuve Regie führen. Der letzte James-Bond-Film «Keine Zeit zu sterben» mit Daniel Craig in der Hauptrolle war 2021 erschienen. (nil/sda/dpa)