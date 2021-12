Diese 20 Menschen beweisen, dass sie Multitasking wirklich beherrschen

Multitasking – das Talent, verschiedene Dinge gleichzeitig zu tun. Manche können das ohne Probleme und für manche ist es eine riesige Herausforderung.

Die Personen, die wir euch gleich zeigen, gehören zu Ersteren. Was aber nicht immer heisst, dass es auch ein sinnvolles Talent ist – darum geht es in dieser Story nicht. Ach, seht es euch einfach selbst an!

Stabile Fusstechnik. 💪

Der Traum aller Schwiegereltern.

Da hatte jemand vermutlich einen ziemlich langweiligen Sommer. 😉

Es hat genug Liebe für alle da.

Als ob es nicht schon schwer genug wäre, sich nur mit den Händen an dem Seil hochzuziehen ...

Mama ist eben auch gerne am Computer. 🤷‍♀️

Wobei auch Papa bei der Kinderversorgung gerne Unterhaltung hat.

Sicher für beide extrem praktisch ... *Sarkasmus*

Gibt es eine Möglichkeit, noch mehr zu posen?

Es ist definitiv Multitasking, aber auch definitiv sehr dumm.

Auch dumm, aber hier sieht es immerhin cool aus.

«Nein, Mama, ich hänge nicht nur vor der PlayStation rum ...» 🙄

Wenn du ein guter Kollege und gleichzeitig ein guter Liebhaber bist.

Der Kreislauf des Lebens.

Wie in der Einleitung gesagt, es geht nicht darum, ob es sinnvoll ist oder nicht. 😅

Wenn dir eine Sportart nicht ausreicht:

Das muss wahre Liebe sein.

Sie weiss offensichtlich, wie man Spass hat.

Ob er damit auch die Polizei beeindruckt?

Wir wären schon froh, wenn wir nur eines davon könnten. 😅

Bonus: Manche Dinge lassen sich auch durch Multitasking nicht kombinieren.

(smi)