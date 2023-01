18 herzerwärmende Bilder und ihre Geschichten dazu



Wie wäre es einfach mal mit ein paar Bildern, bei denen uns das Herz aufgeht? Von Menschen, die einfach nur glücklich sind oder die uns mit ihren Geschichten glücklich machen. Taschentuch bereithalten!

Und was hast du heute Gutes getan? 😅

«Das ist Dr. Sanduk Ruit, ein Augenchirurg aus Nepal, der die Sehkraft von fast 100'000 armen Patienten kostenlos wiederhergestellt hat.»

Gemäss Wikipedia sind es mittlerweile sogar über 180'000 Menschen.

Was zuerst aussieht wie ein Fotoshooting von Jean-Claude Van Damme, hat in Wahrheit eine viel tiefere Bedeutung.

«Heldenhafte Trucker nutzen ihre Trucks, um einen selbstmordgefährdeten Mann vom Springen von der Brücke abzuhalten.»

Die ganze Story gibt's hier.

Und bei uns auf der Redaktion schaffen sie es nicht mal, mir auf Walliserdeutsch einen Guten zu wünschen.

«Die gesamte Schule lernt Gebärdensprache zur Begrüssung der ersten gehörlosen Schülerin.»

Die ganze Geschichte gibt es hier.

Willie, beste!

«Meine Tochter braucht bekam eine Niere. Danke, Willie, für dein selbstloses Geschenk des Lebens.»

Auch bei sowas macht doch das Herz einen besonders glücklichen Hüpfer.

«Fiona aus dem Zoo von Cincinnati bekommt ihre Fanpost vorgelesen.»

Man soll ja niemals aufgeben. 🤷‍♀️🤷‍♂️

«Ein Mann, der 20 Jahre lang obdachlos war, ändert sein Leben und wird zum glücklichsten Busfahrer Londons gewählt.»

Die ganze Story gibt es hier.

Ob er auch so gestrahlt hat, als er seine Enkelin in den Armen hielt? 😉

«Mein Grossvater rief mich gerade an, um mir zu erzählen, wie gross sein Blumenkohl ist. Es war so niedlich. Er ist ‹ZWEIMAL so gross sind wie die, die man im Laden bekommt›.»

Er wartet auf die Antwort, ob er an seiner Traum-Uni angenommen wird. Was denkt ihr, ob es geklappt hat?

Zur Freude aller.

«Er verbrachte seine U-Bahn-Fahrt damit, einem weinenden Baby Geige vorzuspielen.»

Es braucht eigentlich so wenig.

«Ein 83-jähriger Mann stand am oberen Ende einer Rolltreppe und hatte Angst, draufzusteigen. Dieser junge Mann bot die einfachste Geste der Freundlichkeit an: einen ausgestreckten Arm und ein ‹Kann ich Ihnen helfen, Sir?›»

Apropos Kleinigkeiten:

«Die Nachbarn haben abgemacht, eine Hundetür in den Zaun einzubauen, damit ihre Hunde öfter miteinander spielen können.»

Er kann es kaum erwarten.

Bild: imgur

Heutzutage leider eine nicht mehr ganz selbstverständliche Einstellung.

«Mae Bua Chaicheun ist eine Reisbäuerin. Ihre Reisfelder wurden durch die 130 Millionen Liter Wasser, die bei einer Rettungsaktion aus einer Höhle gepumpt wurden, zerstört. Ihre Antwort: ‹Kinder sind wichtiger als Reis. Wir können Reis nachwachsen lassen, aber wir können die Kinder nicht nachwachsen lassen.›»

Hier gibt's die ganze Story.

Die Definition einer Win-win-Situation.

«Kinder in Missouri üben das Lesen vor nervösen Tierheimhunden, um sie zu beruhigen …»

Hier geht's zur ganzen Story.

Charmeur bleibt Charmeur.

«Mein Opa ist pure Liebe.»

«Mein Goldtopf unter dem Regenbogen.»

Einfach nur beste Freunde, die sich seit einem Jahr nicht mehr gesehen haben.

Sein Gesicht spricht Bände. 😍

«Als er seine Sachen bei einem Hausbrand verlor, zögerte die Klasse dieses Jungen aus Tennessee nicht, ihm zu helfen, und sammelte Spielsachen.»

Hier die ganze Story und ein schönes Video.

Und das von einer 9-Jährigen. 😧

«Ein neunjähriges Mädchen baut Unterkünfte für Obdachlose und baut auch Lebensmittel für sie an.»

Die ganze Geschichte gibt es hier.

Dafür hat er eigentlich wieder eine Medaille verdient.

«Ehemaliger Royal Marine verkauft seine Medaillen, um 200.000 Pfund für die Krebsbehandlung eines vierjährigen Mädchens zu sammeln, das er selber nicht mal kannte.»

Die ganze Story gibt's hier.