Rat der Weisen

«Meine Freundin will mich zum Weichei machen!»

Frage von Tomaso:

Hallo!

Ich bin seit längerem in einer Beziehung mit getrennten Wohnungen. Seit ein paar Wochen drängt sich bei meiner Freundin allerdings der Wunsch des Zusammenzugs auf. Damit einher geht auch der Wunsch, mich offensichtlich zu beschneiden. Anders kann ich mir nicht erklären, was sie hier gerade für ein Manöver absolviert. Ich muss ständig an irgendwelche gesellschaftlichen Anlässe mit, obwohl ich nicht will. Wenn ich sage, ich will nicht, sagt sie, ich müsse ja auch nicht, aber sie sagt es so, dass ich dann am Schluss irgendwie trotzdem muss! Männer wissen, was ich meine.

Ich weiss selbst nicht, wie mir geschieht. Sie bestimmt schon, mit welchen männlichen Freunden ich ein Bier trinken darf und auch wie lange. Das kam alles schleichend! Ich habe es nicht bemerkt. Aber jetzt, wenn ich so darüber nachdenke, kommt mir immer mehr in den Sinn, was sie bestimmt und ich mache das einfach – wieso eigentlich ... Wie kommt man da wieder raus?!

