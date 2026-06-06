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Österreichische Fotografin Elfie Semotan 84-jährig gestorben

Österreichische Fotografin Elfie Semotan 84-jährig gestorben

06.06.2026, 21:0306.06.2026, 21:03
Eröffnung der Kunstausstellung von fotografischen Objekten, in einem Containerdorf im Seeviertel in Gmunden, im Rahmen der Salzkammergut Festwochen Gmunden, am 10.07.21. Das Bild zeigt die Fotografin ...
Semotan an einer Ausstellung im Jahr 2021. (Archivbild)Bild: www.imago-images.de

Die österreichische Fotografin Elfie Semotan ist am Samstag im Alter von 84 Jahren gestorben. Das berichten «Der Standard» und der ORF mit Berufung auf ihre Familie. Semotan soll beim Schwimmen in einem Freibad einen Herzstillstand erlitten haben.

Semotan begann 1961 als Model in Paris, wechselte aber bald hinter die Kamera. Als Fotografin erlangte sie Weltruf durch Porträts von Superstars und legendäre Werbekampagnen wie etwa für Palmers und Römerquelle. Ab 1985 arbeitete sie als Porträtfotografin für internationale Magazine wie Vogue, Elle, Esquire, Marie Claire und The New Yorker.

1996 heiratete Semotan den deutschen Künstler Martin Kippenberger, der 1997 verstarb. Sie konzipierte mit ihm zusammen den Kunstzyklus «Floss der Medusa». In diesem grössten thematisch zusammenhängenden Werkkomplex von Kippenberger setzte sich dieser intensiv mit dem gleichnamigen Historiengemälde von Théodore Géricault von 1819 auseinander.

Anlässlich des anstehenden 25-jährigen Bestehens des Wiener Museumsquartiers schuf Semotan eine Fotostrecke, in der sie unterschiedliche Persönlichkeiten porträtierte. In den vergangenen Jahren wurde Semotan neben Einzelausstellungen – etwa die Retrospektive «Haltung und Pose» im Kunst Haus Wien (2021) – und durch den Dokumentarfilm «Elfie Semotan. Photographer» von Joerg Burger (2019) auch ein filmisches Denkmal gesetzt. (sda/apa)

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