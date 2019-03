Leben

Wetten, dass sich Thomas Gottschalk von seiner Frau getrennt hat – nach 40 Jahren Ehe

Ehe-Aus bei Thomas und Thea Gottschalk. Die Liebe des Entertainers und seiner Ehefrau ist zerbrochen. Dies bestätigt der Rechtsanwalt des Ex-Paares der «Bild».

Schon vor einigen Wochen haben sich Thomas und Thea Gottschalk voneinander getrennt. Der Rechtsanwalt des Paares Christian Schertz bestätigt das Liebes-Aus nun der «Bild». Die beiden waren über 40 Jahre glücklich miteinander verheiratet. Der Anwalt betont weiterhin: «Herr Gottschalk bittet, die Privatsphäre seiner Familie zu respektieren und von weiteren Anfragen abzusehen.»

Noch vor vier Monaten, Anfang November 2018, standen die beiden ein großes Unglück gemeinsam durch: Bei dem großen Brand in Los Angeles verlor die Familie ihr Anwesen. Dem Bericht zufolge wollen der 68-jährige Entertainer und die fünf Jahre ältere Thea aber auch nach dem Aus ihrer Ehe weiterhin als Familie durch dick und dünn gehen.

Nach dem Verlust ihrer Villa sagte Gottschalk kürzlich zur «Bild»: «Plötzlich ist ein Schicksalsschlag eingetreten, der etwas beendet hat, von dem ich nicht gewusst habe, wie ich es beenden soll. Wir hatten schon eine Weile überlegt, was wir mit der Mühle machen sollten, die viel zu groß für uns zwei geworden war, und wie alles weitergeht. Dann kam das Feuer …» Besonders für eine Person alleine wäre das Anwesen wohl viel zu groß gewesen. Man lebe nun in einem kleineren Haus in Santa Monica, habe aber auch noch Wohnungen in Berlin und New York. In Letzterer sei Thea besonders gerne. Vielleicht ja auch jetzt nach der Trennung.

Thomas Gottschalk und Thea Hauer lernten sich im Jahr 1972 bei einem Medizinerball in München kennen. Vier Jahre später heirateten die beiden. 1982 wurde Roman, der erste Sohn des Paares, geboren. Im Jahr 1989 adoptierten die zwei ihren jüngeren Sohn Tristan. Anfangs lebte die Familie in Oberbayern, Mitte der Neunzigerjahre zog man nach Malibu, damit die Kinder fernab des Medientrubels um ihren Vater, der damals noch «Wetten, dass..?» moderierte, aufwachsen konnten. (mho, t-online.de)

