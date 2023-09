Bild: Shutterstock

Rat der Weisen

«Ich werde grundlos auf Instagram angefeindet!»

Frage von Poppy:

Hoi zäme!​

Ich nutze nun seit einigen Jahren Instagram für meine persönlichen Bilder, die ich teile. Ich liebe es, meine Gedanken, Fotos und Lebensmomente dort mit Freunden und Followern zu teilen und beteilige mich auch bei anderen Posts gerne an Diskussionen.

Aber in den letzten Monaten hat sich die Atmosphäre stark verändert. Ich werde immer häufiger Ziel von anonymen Hasskommentaren und Beleidigungen. Und das völlig grundlos! Egal, ob ich selbst was poste oder einfach nur bei jemand anderem kommentiere – es folgen sofort irgendwelche Beleidigungen, obwohl man sich nicht kennt. Diese Angriffe nehmen mir die Freude an der Plattform und ich fühle mich immer unsicherer.

Das hat mich emotional sehr belastet und ich frage mich, ob ich meinen Account löschen soll. Aber wäre das nicht wie ein Eingeständnis, dass die Hater gewonnen haben? Wie geht ihr mit solchen Situationen um? Habt ihr Tipps für den Umgang mit Hass im Netz? Wie schützt ihr euch selbst, und gibt es vielleicht sogar Wege, um positiv darauf zu reagieren?

Ich kann nicht mal mehr einen Sonnenuntergang posten, ohne dass irgendjemand eine Beleidigung darunter setzt.

Ich danke euch für eure Unterstützung und hoffe auf hilfreiche Ratschläge.

