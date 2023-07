Bild: Shutterstock

Glaubt ihr an Liebe auf den ersten Blick ...?

Frage von Lisa:

Hey Community,



ich habe kürzlich eine interessante Diskussion mit einigen Freunden geführt, die ich gerne mit euch teilen würde. Wir haben über das Konzept der «Liebe auf den ersten Blick» gesprochen. Einige von uns glauben fest daran, dass es möglich ist, sich sofort in jemanden zu verlieben, während andere denken, dass wahre Liebe Zeit und tiefe Kenntnis des anderen erfordert.

Richtig erlebt hat aber Liebe auf den ersten Blick niemand von uns beziehungsweise: Es gab welche, die waren einfach komplett hin und weg von einer Person, einfach weil das Aussehen, die Ausstrahlung etc. sie geflasht haben – aber nach 2 Minuten reden, hat sich das dann ziemlich schnell wieder gelegt. Und irgendwas daraus entstanden ist auch nicht.

Was denkt ihr? Ist Liebe auf den ersten Blick real oder nur ein Mythos? Habt ihr das selbst schon mal erlebt?

Ich freue mich auf eure Gedanken und Erfahrungen zu diesem Thema!

