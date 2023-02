bild: shutterstock / watson

Rat der Weisen

«Sabotiere ich all meine Beziehungen absichtlich selbst?»

Frage von Lara:

Liebe alle

Ich habe immer geglaubt, ich sei «beziehungsunfähig», denn sobald ich in einer drin war, habe ich unterbewusst auch schon wieder alles dafür getan, dass sich dieser Zustand ändert. Ich weiss nicht, woher dieser Impuls kommt. Aber nach der ersten Verliebtheitsphase, so nach zwei, drei Monaten, fange ich immer irgendwelche Streits aus dem Nichts an.

Ich verhalte mich auch oft sehr fies, obwohl ich so eigentlich gar nicht bin. Ich möchte meinen Partner in dem Moment gar nicht verletzen, aber ich sage teils echt gemeine Dinge, die mir im Nachhinein auch furchtbar leidtun. Aber ich weiss nicht, wieso ich das mache …

Kann es sein, dass ich meine Beziehungen alle selbst sabotiere? Weil ich eigentlich gar keine möchte? Ich bin, seit ich 14 bin, immer von einer Beziehung in die nächste gehüpft. Jetzt bin ich 35 Jahre alt und ich war, glaube ich, nie länger als ein halbes Jahr alleine …

Vielleicht habt ihr ja Tipps oder Ähnliches erlebt und könnt mir ein paar Ratschläge geben. Vielen Dank.

Was würdest du in dieser Situation tun?

Hast du Tipps oder kannst aus eigener Erfahrung berichten? Die Kommentarspalte steht dir offen!

