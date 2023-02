bild: shutterstock / watson

Rat der Weisen

«Er hat mir gesagt, er fände mich zu dick»

Frage von Elsa:

Hallo zusammen

Vor ein paar Monaten habe ich einen Typen online kennengelernt und wir haben viele Nächte gemeinsam gechattet und telefoniert. Wir haben auch mal gefacetimed. Nach zwei, drei Wochen haben wir dann gefunden, dass es an der Zeit wäre, sich mal zu treffen. Ich war richtig aufgeregt, weil ich schon ein bisschen verschossen war. Und dann kam der Tag!

Ich bin extra zu ihm nach Bern gefahren (ich wohne in Basel) und wir haben einen schönen Tag miteinander verbracht. Wir waren spazieren, haben Tee getrunken, uns unterhalten … aus meiner Sicht war es eigentlich wirklich schön.

Dann wurde es langsam Abend und ich habe gefragt, ob wir noch gemeinsam Znacht essen wollen oder wie sein weiterer Plan aussehe. Er hat dann etwas rumgedruckst, dass er noch etwas erledigen müsse und nicht so genau wüsste, ob ein Essen noch drin liegt oder nicht. Ich solle doch besser nach Hause gehen und wir schauen dann.

Das fand ich komisch, aber nun gut, ich bin dann gegangen.

Im Zug habe ich ihm noch geschrieben, dass ich es schön fand und hoffe, dass wir uns bald wiedersehen.

Und zurück kam, dass das nichts wird, weil er mich zu dick findet. Nur das.

Wer macht so was?

Ich bin echt gekränkt und verletzt und habe auch gar keine Lust mehr, irgendwen zu daten.

Was würdest du in dieser Situation tun?

