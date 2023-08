Bild: Shutterstock

«Soll ich meinem Vater sagen, dass meine Mutter ihn betrogen hat?»

Frage von Romeo:

Liebe Community,

Ich habe vor ein paar Tagen völlig zufällig herausgefunden, dass meine Mutter meinen Vater in der Vergangenheit betrogen hat. Ich war in meinem Elternhaus, um Dinge aus dem Keller zu holen, mein Vater hat mir den Schlüssel gelegt und meiner Mutter offensichtlich nicht gesagt, dass ich vorbeikomme – oder es vergessen, wie auch immer. Auf alle Fälle war ich im Keller und habe Sachen sortiert, als ich oben gehört habe, dass meine Mutter nach Hause gekommen ist. Sie war am Telefon, also habe ich gedacht, ich warte noch mit Hallo sagen.

Sie hat Einkäufe eingeräumt und weiter telefoniert und ich habe dann mitgehört, wie sie zu ihrer Freundin gesagt hat, dass das ja dieselbe Situation wie damals bei ihr wäre. Auch sie wäre ja verliebt gewesen, hätte ihren Mann betrogen, aber wäre doch bei ihm geblieben, weil man so viele Jahre ja nicht einfach wegwirft.

Ich habe gedacht, mich trifft der Schlag.

Ich weiss weder, von welchem Zeitraum wir hier sprechen, noch ob mein Vater davon weiss, noch ob ich da überhaupt schon auf der Welt war – ich weiss einfach nur das.

Ich habe dann viel Lärm gemacht, damit sie checkt, dass ich da bin und so getan, als hätte ich sie gar nicht gehört, nach Hause kommen, damit sie keinen Schock kriegt.

Aber was mache ich jetzt???

Help ...

