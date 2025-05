Ein Unfall kann die Erwerbstätigkeit stark einschränken oder gar für immer verhindern.

Eine Millisekunde verändert alles: Neue Umfrage zeigt Angst vor Erwerbsausfall

17 Prozent der Bevölkerung befürchten, unter dem Existenzminimum leben zu müssen, wenn sie aus gesundheitlichen Gründen keinen Erwerb mehr erhalten würden.

Benjamin Weinmann / ch media

Es kann eine Millisekunde sein, die den Rest des Lebens bestimmt. Eine kurze Unachtsamkeit beim Überqueren der Strasse oder beim Abbiegen mit dem Auto. Ein falscher Tritt auf der Treppe. Oder der Körper, der plötzlich nicht mehr so funktioniert wie bisher, sei es wegen eines Schlaganfalls oder einer Erkrankung wie Parkinson.

Für solche Fälle gibt es ein obligatorisches Versicherungssystem, das das Risiko einer Erwerbsunfähigkeit abfedert. Doch das Einkommen ist in so einem Fall bei weitem nicht mehr so hoch wie vor einem solchen Ereignis oder einer Erkrankung. Der bisherige Lebensstandard ist bedroht.

19 Prozent sind zusätzlich versichert

Die Versicherung Generali Schweiz hat im Rahmen einer repräsentativen Umfrage bei rund 1000 Personen hierzulande analysiert, wie sie mit dem Risiko der temporären oder gar langfristigen Erwerbsunfähigkeit umgehen. CH Media liegen die Resultate vor.

Die Umfrage zeigt, dass sich drei Viertel der Befragten durch die für Angestellte obligatorische Invalidenversicherung geschützt fühlen. Entsprechend sind auch nur 19 Prozent gegen die finanziellen Folgen einer solchen Situation über das Obligatorium hinaus versichert. Derweil befürchten 17 Prozent, im schlimmsten Fall ein Leben unter dem Existenzminimum führen zu müssen.

Selbstständige schätzen Risiko höher ein

Nur jede sechste Person schätzt das Risiko einer eigenen Erwerbsunfähigkeit als sehr hoch ein. Wobei die Selbstständigen alarmierter sind. Bei ihnen ist es sogar jede zweite Person, die sich um ein zu tiefes Einkommen nach einem Schicksalsschlag Sorgen macht. Und bei den über 50-Jährigen ist es jede vierte Person.

Zudem deckt die Analyse eine falsche Wahrnehmung der Risiken in der Gesellschaft auf. Denn als am wahrscheinlichsten erachten die Befragten eine Invalidität durch eine körperliche Erkrankung. Psychische Probleme folgen nur an zweiter Stelle. Tatsächlich zeigten Zahlen des Bundesamtes für Sozialversicherungen, dass in über der Hälfte der Fälle psychische Erkrankungen die Ursache für eine dauerhafte Erwerbsunfähigkeit sind. Knapp ein Drittel ist auf andere Erkrankungen zurückzuführen, 12 Prozent auf Geburtsgebrechen.