Rat der Weisen

«Er will wegen meines Hundes nicht mit mir zusammenziehen»

Frage von Karin :

Hoi zäme!

Ich bin gerade in einer eigentlich harmonischen Beziehung. Wir sind sogar gemeinsam auf der Suche nach einem Zuhause. Was ich allerdings nicht geschnallt habe, ist, dass mein Freund davon ausgegangen ist, dass ich meinen Hund weggebe, wenn wir zusammenziehen. Ich weiss, dass er Hunde nicht besonders mag. Er kommt nicht gerne mit uns spazieren und wenn er bei mir ist, beachtet er meine Lucy (so heisst mein Hund) auch fast nicht. Wenn es «höch kommt», wirft er mal den Tennisball …

Da wir zwei unterschiedliche Wohnungen haben, war das nie ein Problem, ich konnte meinen Hund immer bei meiner Mitbewohnerin lassen, wenn ich bei ihm übernachtet habe. Wir haben nun entschieden, dass wir zusammenziehen und irgendwie ist er einfach davon ausgegangen, dass der Hund dann bei meiner Mitbewohnerin bleibt. Obwohl er genau weiss, dass Lucy nicht uns beiden gehört, sondern mir.

Für mich kommt es auf keinen Fall infrage, dass ich Lucy weggebe oder bei meiner Mitbewohnerin lasse. Ich bin ehrlich gesagt auch etwas irritiert, dass er das denkt. Dass wir aber zusammen wohnen mit Hund, das kommt für ihn nicht infrage.

Er hat mal noch was gesagt wie, wenn, dann nur, wenn sie im Garten wäre, also draussen in einer Hütte. Auch das ist für mich unvorstellbar. Ich bin mir jetzt wirklich am überlegen, ob wir so überhaupt eine Zukunft haben …

Was denkt ihr, dramatisiere ich die Situation?

