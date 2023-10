Bild: Shutterstock

«Sind 17 verschiedene Sexpartner wirklich zu viele ...??»

Frage von Sonja:

Hallo allerseits

Neulich bin ich in eine interessante Diskussion mit meinen alten Klassenkameradinnen geraten. Wir trafen uns nach langer Zeit zur Klassenzusammenkunft wieder und wie es so geht, kam das Gespräch auf, wer früher mit wem was hatte, wer mit wem Sex hatte, wer mit wem das erste Mal hatte, bla bla bla. Irgendwann kamen wir dann auch auf die aktuelle Anzahl unserer Sexpartner zu sprechen. Dazu muss ich sagen, wir sind alle um die 35 Jahre alt.

Als ich dann in den Raum warf, dass es bei mir wohl um die 17 waren – wobei, wenn ich ehrlich bin, es sicherlich ein paar mehr sein könnten, ich habe keine Liste geführt –, reagierten ausnahmslos alle völlig schockiert. Ganz ehrlich, ich finde diese Zahl nicht mal besonders hoch, vor allem wenn man bedenkt, dass ich eine gesunde Mischung aus Beziehungen und Single-Jahren erlebt habe.

Sie alle schienen hingegen in ihrer eigenen kleinen Welt aus maximal zwei langjährigen Beziehungen zu leben. Sie waren wirklich erschüttert.

Meine Frage: Bin ich die, die eine ungewöhnliche Einstellung hat, oder leben sie in einer Blase? Wie seht ihr das? Ist das so ein Stadt-Land-Ding ...?

