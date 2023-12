Bild: Shutterstock

Rat der Weisen

«Er will wegen seiner Religion nicht mit mir zusammen sein»

Frage von Elena:

Hallo liebe Community

Vor ein paar Wochen habe ich einen wirklich unglaublichen Mann kennengelernt. Wir haben gemeinsame Ausflüge unternommen, stundenlang über alles Mögliche geredet, und ich habe mich schon seit Jahren nicht mehr so verbunden gefühlt. Es fühlte sich wirklich wie Liebe auf den ersten Blick an – oder zumindest auf den zweiten. Wir haben uns zufällig im Park kennengelernt ...

Ich habe schon angefangen, mir vorzustellen, wie unsere Zukunft zusammen aussehen könnte. Aber dann kam der Schock: Er sagte mir, dass seine Religion es ihm verbietet, mit jemandem ausserhalb seiner Glaubensgemeinschaft eine Beziehung zu führen. Er gehört zu einer ziemlich strengen Gemeinschaft und für ihn ist das ein absolutes No-Go. Es ist keine Sekte, also er muss da nicht Geld abgeben oder dort wohnen oder sonst was, aber sie beten schon sehr viel gemeinsam und er darf auch nur eine Frau haben, die auch denselben Glauben hat wie er und dort auch dabei ist. Seine Familie und Freunde sind da auch alle dabei.

Ich bin hin- und hergerissen. Einerseits bin ich fasziniert von der Tiefe seiner Überzeugungen, und ich habe sogar darüber nachgedacht, ob ich mich dieser Gemeinschaft anschliessen könnte. Aber dann frage ich mich, ob das nicht ein zu grosser Schritt wäre, nur um mit jemandem zusammen zu sein. Ich bin schon auch gläubig, aber nicht so extrem.

Hat jemand von euch so etwas schon mal erlebt? Wie habt ihr entschieden, was der richtige Weg ist?

