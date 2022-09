bild: shutterstock / watson

«Warum ‹ghostet› man jemanden?»

Frage von «GrüneAugen»:

Liebe Community,

ich denke, fast jeder hat schon Erfahrung gemacht mit Ghosting. Sei es, weil es selbst gemacht wurde oder schon selbst erlebt. Ich möchte wissen, wieso wird es gemacht? Was sind die Beweggründe dazu?

Theoretisch weiss ich, dass es eigentlich nichts über mich aussagt und mir mein Gegenüber so zeigt, dass kein Interesse vorhanden ist.

Mich trifft es jedoch immer wieder sehr hart, weil es für mich ein Trigger ist. Meine Eltern bestraften mich als Kind mit Ignorieren und Anschweigen. Na ja, nicht nur als Kind, selbst noch heute. Das ist jedoch eine andere Baustelle. Oder meint ihr, es hat einen Zusammenhang?

Jedenfalls mag ich nicht mehr daten, weil immerzu die Befürchtung da ist, dass er mich plötzlich ghostet.

Es wäre ja noch etwas anderes zu erfahren, wieso, dass es nicht passt. So jedenfalls habe ich es bisher gemacht.

Ich bin gespannt auf eure Meinungen, Inputs und Tipps! 😁

