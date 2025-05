Wie es mit Stefan Raab weitergeht, ist unklar. Bild: instagram/dghndm.beistefanraab

Aus für Stefan Raab: RTL schickt Entertainer in Sommerpause



Stefan Raabs RTL-Show läuft am Mittwochabend. Bald muss der Entertainer jedoch seinen Platz räumen. Ob vorübergehend oder für immer, ist dabei unklar.

Maria Bode / t-online

Mehr «Leben»

Ein Artikel von

Mitte Juni geht es für «Du gewinnst hier nicht die Million bei Stefan Raab» in die Sommerpause. Stattdessen können sich Fans bei RTL über eine neue Staffel von «Die Bachelors» freuen. Ob es nach dem Finale der Kuppelshow auf dem Sendeplatz am Mittwochabend um 20.15 Uhr für Raab weiter geht, will RTL aktuell noch nicht bestätigen.

«Ab dem 18. Juni verabschiedet sich Stefan Raab in die wohlverdiente Sommerpause. Die Zuschauer können sich auf eine neue Staffel von 'Die Bachelors' mit Martin Braun und Felix Stein freuen», liess RTL auf Nachfrage von «TV Spielfilm» verlauten. Und dazu einen Satz, der aufhorchen lässt: «Alles Weitere kommunizieren wir wie gewohnt rechtzeitig.»

Das klingt nicht gerade entschlossen. Gut möglich, dass sich die Verantwortlichen über den Sommer etwas Neues für Stefan Raab und seine Show, die im vergangenen Jahr zunächst nur als Streamingformat bei RTLplus gestartet war, überlegen.

Raab-Sendung im Quotensinkflug

Die Quoten dürften den Sender nämlich kaum zufrieden stellen. Als «Du gewinnst hier nicht die Million» Mitte Februar erstmals im linearen TV zu sehen war, schalteten insgesamt 1,59 Millionen Zusehende ein, 800'000 davon zählten zur werberelevanten Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen.

Mit seinem Papstwahl-Spezial und Stargast Giovanni Zarrella lockte Stefan Raab dann am Mittwochabend, den 7. Mai, gerade einmal 820'000 Menschen vor die Bildschirme (Marktanteil: 3,9 Prozent), davon 370'000 aus der jungen Zielgruppe (Marktanteil 9 Prozent), wie das Branchenmagazin «Quotenmeter» berichtet.

Verwendete Quellen: