«Ich kann nur Sex haben, wenn es stockdunkel ist»

Frage von Ella:

Hallo, alle miteinander

Ich bin seit einigen Monaten mit einem grossartigen Mann zusammen. Er ist so liebevoll, verständnisvoll und gibt mir Zeit, aber trotzdem habe ich ständig Panik. Ich habe in der Vergangenheit viel Gewicht verloren, aber ich fühle mich immer noch sehr unsicher in meinem Körper. Das Problem ist, ich kann nur Sex haben, wenn es stockdunkel ist. Das Licht muss aus sein, keine Kerzen, gar nichts.

Ich habe einfach Angst, dass er mich anders sieht, wenn er meinen Körper im Licht sieht. Er sagt zwar, er liebt mich so, wie ich bin, aber ich kann diese Unsicherheit einfach nicht ablegen. Ich befürchte, dass diese Sache zwischen uns stehen könnte und er mich deshalb irgendwann verlassen wird.

Hat jemand von euch so was Ähnliches erlebt oder hat Ratschläge, wie ich diese mentale Hürde überwinden kann? Vielen Dank ...

