Rat der Weisen

«Habe grad rausgefunden, dass mein Freund noch eine Freundin hat!»

Frage von Jas:

Hallo zusammen

Ich habe gerade herausgefunden, dass mein Freund, mit dem ich seit über einem Jahr zusammen bin, eine andere Freundin hat.

Ich habe es durch einen gemeinsamen Kumpel herausgefunden, der mir erzählte, dass er sie zusammen Händchen haltend per Zufall in Amsterdam gesehen hat. Er hat zuerst gedacht, er sehe nicht richtig oder verwechsle ihn. Sie hätten sich auch geküsst. Er hat dann seinen Namen gerufen und mein Freund hat sich wirklich umgedreht. Mein Kumpel war so schockiert, dass er sich versteckt hat ...

Mein Kumpel hat mich daraufhin sofort angerufen und gefragt, wo mein Freund ist. Ich habe gesagt, er wäre geschäftlich in Amsterdam. Na ja, das war das, was mein Freund mir gesagt hat ...

Zuerst konnte ich es nicht glauben, aber dann habe ich ein paar Nachforschungen auf all seinen Social-Media-Kanälen angestellt und herausgefunden, dass es wahr ist. Ich habe die Frau auf LinkedIn (haha) gefunden. Via LinkedIn bin ich auf ihrer Instagram-Seite gelandet, die war natürlich privat. Dann habe ich sie via einem Fake-Profil abonniert und siehe da: Auf zig Bildern grinst mich mein Freund in ihren Armen an. Ich habe wirklich gedacht, ich sterbe auf der Stelle. Das erste Bild ist noch von BEVOR wir überhaupt zusammen waren!

Ich bin am Boden zerstört und fühle mich betrogen und belogen. Ich weiss gerade wirklich nicht, was ich überhaupt noch glauben kann!

Das Schlimmste: Ich liebe ihn wirklich und hatte gedacht, dass wir eine Zukunft zusammen haben könnten.

Jetzt bin ich mir nicht sicher, was ich tun soll. Soll ich ihn konfrontieren? Soll ich es ihr sagen? Soll ich ihn einfach ghosten?

Habt ihr eine Idee, wie ich diesem Ar*** noch ein letztes Mal eins auswischen kann?



Er weiss von nichts und mein Kumpel hat es auch noch niemandem gesagt.

Danke euch!!!

