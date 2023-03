bild: shutterstock / watson

«Ich mag die Freundin meines BFFs nicht – wie verhalte ich mich?»

Frage von Pädu:

Mein bester Freund ist seit über einem Jahr in einer Beziehung. Grundsätzlich freue ich mich für ihn, auch wenn er sich immer wieder mal bei mir über sie beschwert und ich mich frage, wie er das aushält. Sie ist eine sehr launische und auf gewisse Art herrische Person. Er rennt ihr wie ein Hündchen nach und ist sehr um ihr Wohlbefinden besorgt, etwas, was ich von ihr nicht mitbekomme.

Ich und auch meine Freundin, welche einen grossen Bekanntenkreis hat und sonst mit fast jeder Person klarkommt, sind jeweils froh, wenn sie bei einem Treffen nicht dabei ist. Auch wenn ich ihn alleine treffe, hoffe ich, dass sie nicht anwesend ist. Ja, ich weiss, das hört sich evtl. unfair an, aber nach vielen Treffen ist es einfach nicht besser geworden.

Wenn er jeweils sagt, wie toll und hübsch seine Freundin ist, schweige ich bzw. frage ihn, ob er die Ups and Downs ein ganzes Leben lang aushalten kann, wozu keine Antwort kommt.

Ich möchte seine Gefühle nicht verletzen bzw. unser Verhältnis zueinander verschlechtern. Wie würdet ihr euch verhalten?

