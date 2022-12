bild: shutterstock / watson

Rat der Weisen

«Ich fühle mich um diese Jahreszeit herum immer sehr einsam … Tipps?»

Frage von Ludwig:

Hoi zäme

Ich weiss, ich bin mit dem Problem nicht allein, aber ich fühle mich aktuell sehr allein damit: Ich bin gerade in keiner Beziehung und habe auch keine grosse Familie, die ich zu dieser Zeit besuchen kann oder die mich besuchen kommt. Mein Bruder lebt im Ausland und meine Mutter ist schon alt und in einem Heim. Ich gehe sie natürlich besuchen zu Weihnachten, aber danach sitze ich dann trotzdem wieder allein bei mir Zuhause.

Es ist nicht das erste Mal, dass ich alleine bin um diese Zeit. Aber dieses Jahr fühle ich mich ehrlich gesagt noch ein bisschen einsamer als sonst. Die letzten Jahre war es Pandemie-bedingt ja für alle etwas heikel und man hat bewusst auf grosse Feste verzichtet, da bin ich mir dann auch gar nicht so verlassen vorgekommen, weil ich irgendwie wusste, dass es allen ein wenig ähnlich ergeht.

Habt ihr Tipps, wie man diese Zeit besser übersteht und was man tun kann? Ich habe schon mal versucht, ein Essen nur für Freunde zu organisieren, aber ich habe gar niemanden gefunden, der vorbeikommen wollte, weil halt alle mit ihren Familien gefeiert haben …

Danke für eure Ideen.

Was würdest du in dieser Situation tun?

Lass dir helfen!

In der Schweiz gibt es zahlreiche Stellen, die rund um die Uhr für Menschen in suizidalen und depressiven Krisen da sind – vertraulich und kostenlos.



– Die Dargebotene Hand: Tel 143,

– Beratung + Hilfe 147 für Jugendliche: Tel 147,

– Reden kann retten: www.reden-kann-retten.ch

