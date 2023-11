bild: shutterstock/watson

«Gibt es eine Exit-Strategie für meine Affäre mit der Sekretärin?»

Frage von Jonas:

Hey, Leute

Ja, ich weiss, ich bin das Klischee schlechthin: Ich habe eine Affäre mit meiner Sekretärin angefangen. Bevor jetzt die Moralapostel kommen: Ja, ich bin verheiratet, ja, ich habe meine Sekretärin angelogen und behauptet, ich würde meine Frau für sie verlassen. Und ja, jetzt mache ich das selbstverständlich nicht und möchte aus der Sache einfach easy wieder rauskommen, weil meine Frau ein Hingucker ist und vorzeigbar, sie möchte ich selbstverständlich an meiner Seite behalten.

Aber jetzt zur eigentlichen Frage: Wie komme ich aus dieser Affäre heraus, ohne dass meine Sekretärin meiner Frau alles erzählt und meine Ehe kaputtgeht? Ich will wirklich keinen Stress und schon gar nicht die Hälfte meines Vermögens verlieren.

Gibt's da draussen irgendjemanden, der einen schlauen Ausweg weiss? Wie kann ich das am besten managen? Danke für eure Tipps – und spart euch die Moralpredigten, dafür ist jetzt echt nicht die Zeit.

