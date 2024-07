Bild: Shutterstock

Rat der Weisen

«Seine neue Freundin zerstört unseren Freundeskreis!»

Frage von Marco:

Hallo zusammen

Ich habe ein grosses Problem in meinem Freundeskreis: Einer meiner besten Freunde hat seit einigen Monaten eine neue Freundin, die absolut schrecklich ist. Sie mischt sich ständig in unsere Gespräche ein. Und zwar nicht so, dass sie dann etwas Sinnvolles dazu beiträgt, sondern sie redet einfach allen rein und erzählt dann irgendwas von sich. Sie ist immer negativ eingestellt und versucht, uns auseinander zu bringen, indem sie Lügen und Gerüchte über andere im Freundeskreis verbreitet.

Mein Freund scheint das gar nicht zu bemerken. Er hat sich in den letzten Monaten immer mehr von uns distanziert und verbringt fast seine gesamte Zeit mit ihr. Wenn wir versuchen, ihn vorsichtig darauf hinzuweisen, reagiert er defensiv und beschützt sie. Es ist, als ob er ihre schlechten Seiten gar nicht sehen will. Obwohl er sogar mal live dabei war, als sie einfach behauptet hat, etwas wäre so und so gewesen, um eine Kollegin von uns schlecht zu machen, und er per Zufall wusste, wie es richtig war. Da hat er einfach gemeint, dass sie wohl aus Versehen etwas verwechselt hätte oder so.

Ich mache mir grosse Sorgen um ihn. Er war immer ein lebensfroher, optimistischer Mensch, aber seit er mit ihr zusammen ist, wirkt er oft gestresst und unglücklich und redet auch nur noch alles schlecht – wie sie.

Wenn wir irgendwohin fahren wollen, fragt er nun zuerst, ob es da genügend Parkplätze hat, ob es nicht doch anfängt zu regnen, ob es noch viele andere Leute hat ... Früher hat er gefragt, welche Getränke er für die Reise kaufen soll und wann es losgeht.

Ich will ihn nicht verlieren, aber ich weiss nicht, wie ich ihm klarmachen kann, dass sie ihm nicht guttut, ohne dass es nach hinten losgeht und er sich komplett von mir abwendet.

Habt ihr Ideen, wie ich diese heikle Situation angehen kann? Gibt es einen Weg, ihm das zu sagen, ohne dass er das Gefühl hat, ich würde seine Beziehung sabotieren wollen? Das ist ja meist die erste Reaktion: «Du bist nur eifersüchtig, weil du keine Freundin hast blabla ...»

Was würdest du in dieser Situation tun?

Hast du Tipps oder kannst aus eigener Erfahrung berichten? Die Kommentarspalte steht dir offen!

