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Rat der Weisen

«Darf ich die Pflanzen meiner verstorbenen Mutter wegwerfen?»

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Frage von Monika:

Liebe alle

Meine Mutter ist vor etwas mehr als einem Jahr gestorben. Sie hat Pflanzen geliebt und in ihrer Wohnung standen bestimmt 30 verschiedene Zimmerpflanzen. Nach ihrem Tod habe ich einen grossen Teil davon zu mir genommen, obwohl ich selbst nie besonders viel mit Pflanzen anfangen konnte.

Seither versuche ich, mich gut um sie zu kümmern. Einige gedeihen, andere sehen trotz meiner Bemühungen immer schlechter aus. Meine Wohnung ist klein und inzwischen steht wirklich überall etwas Grünes. Ich empfinde die Pflanzen zunehmend als Belastung, bringe es aber trotzdem nicht übers Herz, sie wegzugeben oder zu entsorgen. Vor allem bei zwei grossen Pflanzen habe ich das Gefühl, dass ein Stück meiner Mutter in ihnen weiterlebt. Gleichzeitig weiss ich, dass sie selbst nie gewollt hätte, dass ihre Pflanzen für mich zur Pflicht werden.

Meine Tochter meint, ich solle die schönsten behalten und den Rest verschenken. Schon bei diesem Gedanken habe ich jedoch ein schlechtes Gewissen. Darf man die Pflanzen eines verstorbenen Menschen weggeben oder sogar wegwerfen?

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