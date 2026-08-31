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Rat der Weisen

«Habt ihr auch so eine komische Angewohnheit wie ich?»

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Frage von kolafrosch:

Hoi zäme!



Mir ist etwas aufgefallen, das ich schon sehr lange mache, aber nie wirklich hinterfragt habe. Und jetzt frage ich mich, ob das einfach so eine komische Angewohnheit ist oder ob das andere auch haben? Ich habe nämlich die Angewohnheit, dass ich mir ganz oft kleine Szenarien im Kopf ausdenke, aber nicht so im Sinne von Tagträumen, sondern eher wie so Mini-Filme, ich weiss nicht so recht, wie ich das beschreiben soll. Also zum Beispiel stelle ich mir vor, wie ich in einer bestimmten Situation reagieren würde, wie andere darauf reagieren oder wie etwas ausgehen könnte. Wenn ich im Tram sitze und aus dem Fenster gucke und da steht zum Beispiel irgendein Typ, der «speziell» aussieht (das kann auch einfach nur ein komischer Hut sein), stelle ich mir vor, wie der reinkommt und sich dann zu mir setzt und was wir anfangen zu reden und dass wir uns dann vielleicht auch verabreden und wo wir dann hingehen, was wir essen, dass dann nichts draus wird, ich dafür aber einen Job durch ihn bekomme, haha. Einfach irgendwelche Geschichten! Nicht mal irgendwas Romantisches. Ich tagträume einfach so vor mich hin.

Manchmal sind das ganz banale Sachen, manchmal aber auch komplett unrealistische. Was daran komisch ist: Ich mache das oft automatisch. Zum Beispiel beim Spazieren, unter der Dusche oder sogar, wenn ich eigentlich etwas anderes machen sollte. Und ich verliere mich dann teilweise richtig darin, als wäre ich kurz weg.

Ein Beispiel: Ich sehe irgendwo eine Szene (z. B. jemand streitet sich) und spiele im Kopf durch, was ich sagen würde, wenn ich dabei wäre.

Ich habe nicht das Gefühl, dass mich das komplett einschränkt, aber ich frage mich schon, ob das noch normal ist oder ob ich einfach sehr viel im Kopf lebe. Vor allem, weil ich manchmal merke, dass ich dadurch weniger im Moment bin. Gleichzeitig macht es mir aber auch irgendwie Spass.

Deshalb meine Frage: Habt ihr auch solche komischen Angewohnheiten oder Gedanken, die ihr schon immer habt, aber nie wirklich hinterfragt habt? Hat das, was ich habe, sonst noch jemand???

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