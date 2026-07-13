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Rat der Weisen

«Ich wollte eigentlich ein ganz anderes Leben – ist es zu spät…?»

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Frage von Tobias:

Hoi zäme

Ich bin jetzt Mitte 30 und habe seit ein paar Monaten so ein komisches Gefühl, das ich nicht mehr richtig wegkriege. Es geht darum, dass ich irgendwie merke, dass ich mein Leben ganz anders geplant hatte. Also nicht komplett anders, aber schon so, dass ich jetzt merke: Das, was ich mir früher vorgestellt habe, ist nicht das, was ich heute habe.

Als ich jünger war, wollte ich unbedingt etwas Kreatives machen. Ich habe immer gesagt, ich will entweder schreiben, etwas mit Kunst machen oder vielleicht sogar selbstständig sein. Ich hatte da richtig viele Ideen und auch Energie. Aber dann kam halt das normale Leben. Ich habe eine Ausbildung gemacht und irgendwie bin ich da so reingerutscht und habe mir immer gesagt: Das andere mache ich später. Jetzt arbeite ich seit Jahren in einem Bürojob, der eigentlich völlig okay ist. Also ich will nicht jammern, ich verdiene genug, ich habe nette Kollegen, alles stabil. Aber ich merke immer öfter, dass ich mich langweile. Nicht jeden Tag, aber so ein Grundgefühl.

Und dann sehe ich Leute, die genau das machen, was ich mir früher vorgestellt habe, und denke mir: Warum habe ich das nicht gemacht? Das Problem ist: Ich habe jetzt auch Verpflichtungen. Ich habe eine Wohnung, Fixkosten, und ich kann nicht einfach alles hinschmeissen und schauen, was passiert. Und gleichzeitig habe ich Angst, dass ich in zehn Jahren genau gleich dasitze und mir denke: Jetzt ist es wirklich zu spät.

Ich frage mich die ganze Zeit, ob das einfach so eine Phase ist, die jeder mal hat, oder ob das ein Zeichen ist, dass ich wirklich etwas ändern sollte. Aber was, wenn ich alles riskiere und es klappt nicht? Dann stehe ich vielleicht schlechter da als vorher.

Habt ihr das schon erlebt, dass ihr einen Lebenstraum irgendwie verpasst habt? Und kann man sowas überhaupt nachholen, oder redet man sich das nur schön? Ich habe einfach Angst, dass ich irgendwann bereue, es nicht wenigstens versucht zu haben. Aber ich habe genauso Angst, es zu versuchen und zu scheitern.

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