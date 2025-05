Bild: Shutterstock

«Wie stehen wir zu getrennten Schlafzimmern?»

Frage von Selina:

Wir stehen wir zu getrennten Schlafzimmern? Mein Mann schnarcht unfassbar schlimm, seit er etwas zugenommen hat. Er meint zwar immer, dass er wieder abnehmen möchte und vertröstet mich jeweils darauf, dass er bald wieder ins Gym gehen möchte und sobald er wieder etwas Gewicht verloren hat, dass er dann auch nicht mehr so schnarchen würde.

Aber ich warte nun schon mehrere Monate darauf und wir haben auch grad noch ein Neugeborenes. Meine Nerven liegen langsam etwas blank. Also, sind getrennte Schlafzimmer der Anfang vom Ende oder der Grund, wie man unnötiges Drama verhindert?

Danke für eure ehrliche Einschätzung.

Was würdest du in dieser Situation tun?

Hast du Tipps oder kannst aus eigener Erfahrung berichten? Die Kommentarspalte steht dir offen!

