«Wenn es um Frauen geht, hat mein Freund keine Eier»

Frage von Manu:

Liebe Community

Ein Freund von mir nutzt Social-Media-Plattformen, um seine Frauen dazu zu bringen, ihn zu kontaktieren. Jedes Mal, wenn er Mist baut, wartet er ein paar Wochen, bis er etwas postet, das die Frauen an ihn denken lässt. Zuerst fand ich das süss. Jetzt denke ich, er hat keine Eier. Das Gleiche macht er auch mit seinen Affären oder ONS. Er wartet darauf, dass die Frauen ihn kontaktieren, anstatt die Initiative zu ergreifen und sich zu entschuldigen.

Mir ist klar, dass dies erwachsene Frauen sind, aber ich fange an, den Respekt vor ihm zu verlieren.

Glaubt ihr, dass ich übertreibe? Ist das nicht Manipulation? Soll ich mit ihm darüber reden oder es einfach lassen? So eng befreundet sind wir auch nicht. Wir kennen uns erst seit ein paar Jahren.

