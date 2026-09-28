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Rat der Weisen

«Ich ekle mich vor den Essgeräuschen meines Partners»

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Frage von Elif:

Hello!

Ich bin seit knapp einem Jahr mit meinem Freund zusammen und wirklich glücklich mit ihm. Es gibt nur eine Sache, die mich mittlerweile komplett wahnsinnig macht: seine Essgeräusche. Er kaut laut, schmatzt manchmal und atmet beim Essen irgendwie hörbar durch die Nase. Allein beim Schreiben schaudert es mich schon wieder. Am Anfang ist mir das kaum aufgefallen. Mittlerweile kann ich mich beim gemeinsamen Essen auf nichts anderes mehr konzentrieren.

Besonders schlimm ist es, wenn es im Raum still ist. Dann werde ich innerlich richtig aggressiv, obwohl ich genau weiss, dass er nichts dafür kann und wahrscheinlich nicht einmal merkt, wie laut er isst.

Einmal habe ich vorsichtig gesagt, dass er beim Kauen vielleicht den Mund etwas mehr schliessen könnte. Er war sofort verletzt und meinte, ich würde ihn behandeln wie ein Kind.

Seither sage ich nichts mehr und mache beim Essen meistens Musik an. Aber selbst dann höre ich jedes einzelne Geräusch.

Kennt das jemand? Kann ich ihm noch einmal sagen, wie sehr mich das belastet, ohne ihn zu kränken? Oder muss ich lernen, damit klarzukommen? Bitte sagt mir, dass ich nicht komplett verrückt bin 😅

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