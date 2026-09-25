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Klimastreik Schweiz: Menschen demonstrieren «Keine 50-Grad-Sommer»

Demonstranten versammeln sich beim Klimastreik unter dem Motto &quot;Keine 50-Grad-Sommer&quot; am Freitag, 25. September 2026 beim Landesmuseum in Zuerich. Die Klimastreik-Bewegung ruft nach ihrem Ho ...
Menschen aller Generationen nehmen an den Demonstrationen teil.Bild: KEYSTONE

So protestiert die Schweiz fürs Klima – die besten Plakate

Tausende Menschen demonstrierten am Freitag in mehreren Schweizer Städten für mehr Klimaschutz. Unter dem Motto «Keine 50-Grad-Sommer» fordern die Organisierenden einen grundlegenden Kurswechsel in Politik und Wirtschaft.
25.09.2026, 19:2825.09.2026, 19:28

In vielen Schweizer Städten gingen am frühen Freitagabend tausende Menschen für mehr Klimaschutz auf die Strasse. Zu den Kundgebungen aufgerufen hatte die Allianz «Keine 50-Grad-Sommer», hinter der mehr als 100 Organisationen stehen wie die Klima-Allianz, Klimastreik, Greenpeace, Pro Velo, VCS sowie verschieden politische Parteien aus dem linksgrünen Spektrum.

Die Demonstrierenden fordern die sofortige Umsetzung wirksamer Hitze- und Klimaschutzmassnahmen. Die Klimakrise müsse auf politischer, finanzieller, sozialer und wirtschaftlicher Ebene mit höchster Dringlichkeit behandelt werden, forderte eine Rednerin der Organisation Klimastreik.

In der folgenden Slideshow bekommst du einen Einblick in die verschiedenen Klimademos in der Schweiz und siehst, mit welchen kreativen und originellen Plakaten die Teilnehmenden für mehr Klimaschutz auf die Strasse gingen:

Der Klimastreik der Schweiz in Bildern

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Der Klimastreik der Schweiz in Bildern

Demonstrierende versammeln sich am Freitagabend, beim Landesmuseum in Zürich zum Klimastreik unter dem Motto «Keine 50-Grad-Sommer».
quelle: keystone / claudio thoma
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(sda/fak)

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