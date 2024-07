Bild: Shutterstock

Rat der Weisen

«Seit Jahren schaffe ich es nicht, meine Traumfrau anzusprechen ...»

Frage von tomtom3:

Hallo!

Vor vielen Jahren habe ich eine Frau gesehen, in die ich mich sehr verliebt habe. Ich habe sie kurz angesprochen, aber ohne nach ihrem Namen zu fragen. Ich bin mir sicher, dass wir sehr gut zueinander passen. Ich habe sie über die Jahre immer wieder gesehen, wobei es immer völlig überraschend kam. Ich bin ihr auch schon nachgegangen, wagte es aber nicht, sie anzusprechen. Manche Stunde habe ich in der Stadt verbracht, mit dem Ziel, sie zu finden. Und wenn sie auftauchte und mich sogar grüsste, war ich zu scheu, um zu handeln. Erst später wurde mir jeweils klar, dass sie es gewesen ist, meine Traumfrau.

Tausendmal habe ich mir vorgenommen, das nächste Mal anders zu reagieren, und bisher habe ich jedes Mal falsch reagiert. Manchmal war meine Ausrede zu mir selbst: Ich bin in solch schlechter Stimmung, wenn ich sie jetzt anspreche, mache ich alles kaputt. Bei anderen Begegnungen war ich in guter Stimmung, habe es aber trotzdem nicht gewagt, zum Beispiel wegen übermässigem Herzklopfen.

Letzten Sommer habe ich sie wiedergesehen, nachdem ich anderthalb Jahre immer zu der Uhrzeit zu dem Platz ging, wo ich sie zuletzt gesehen hatte. Sie betrat hinter mir eine Bäckerei in Bern und wir standen uns von Angesicht zu Angesicht. Das war der Moment, auf den ich so lange gewartet hatte. Ich betrachtet ihr Gesicht und da kam mir der Gedanke, dies müsse eine verheiratete Frau sein, wieso schaue ich sie also so an? Ich drehte mich um und ging. Später erst erkannte ich: Sie war es.

Unbewusst habe ich einen Grund gesucht, sie nicht ansprechen zu müssen. Passiert das, weil ich Angst habe, enttäuscht zu werden?

Was kann ich tun, damit, falls ich sie wiedertreffe, sie auch anspreche?

Was würdest du in dieser Situation tun?

Hast du Tipps oder kannst aus eigener Erfahrung berichten? Die Kommentarspalte steht dir offen!

