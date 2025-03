Die 150-Millionen-Villa liegt in Romazzino, unter anderem gehören zwei Privatstrände zum Grundstück. Bild: Sotheby's International Realty

Was für eine Villa ist mehr als 150 Millionen wert? Diese!

Es ist der teuerste Hausverkauf, der jemals in Italien über die Bühne gegangen ist. Eine Villa in Romazzino an der nördlichen Costa Smeralda in Sardinien hat für etwas mehr als 150 Millionen Franken einen neuen Besitzer gefunden.

Die Villa bietet Zugang zu gleich zwei Privatstränden. Sotheby's International Realty

Das Anwesen ist 5,7 Hektaren gross, besteht aus 28 Schlafzimmern, bietet Zugang zu gleich zwei Privatstränden und zwei Anlegestellen. Zudem gibt es drei Pools und eine Reihe von Terrassen.

Drei Pools gehören zum Anwesen dazu. Bild: Sotheby's International Realty

Einst gehörte das Haus Henry Ford II, dem Enkel des Auto-Pioniers Henry Ford. 1974 kaufte Scheich Ahmed Zaki Yamani die Villa, ein saudischer Ölminister und Mitbegründer der Erdölvereinigung OPEC.

Das Anwesen ist insgesamt 5,7 Hektaren gross, Bild: Sotheby's International Realty

Der Käufer soll italienischen Medienberichten zufolge der US-Amerikaner Brendan Blumer sein. Dieser wurde unter anderem mit der Gründung des Kryptowährungsunternehmens Block.one reich. Er selber hat sich aber nicht zu einem möglichen Kauf geäussert.

Noch nie wurde eine Villa in Italien für so viel Geld verkauft. Bild: Sotheby's International Realty

Die Villa wurde im traditionellen mediterranen Stil vom italienischen Architekten Luigi Vietti entworfen.

Der Käufer soll italienischen Medienberichten zufolge der US-Amerikaner Brendan Blumer sein. Bild: Sotheby’s International Realty

