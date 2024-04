Bild: Shutterstock

«Das Verhalten meiner Mutter ist eine Belastung für uns alle»

Frage von Linus:

Hallo zusammen

Meine Mutter war schon immer eine sehr kontrollsüchtige und launische Person. Mit dem Alter wird es immer schlimmer. Freundinnen hat sie eigentlich keine, da gemäss ihr alle Idioten sind. Wird sie aber dann z.B. irgendwo nicht eingeladen, ist sie wütend.

Wenn man dann nett formuliert sagt, dass sie ja keinen Besuch bei ihr zu Hause will, ist sie eingeschnappt. Kritik nimmt sie sehr persönlich.

Dieses Wochenende hat sie nicht mit mir gesprochen, da ich mal bei meiner Schwester übernachtet habe, anstatt bei ihr, und zusätzlich meine Nichten dann jeweils mit mir spielen und nicht mit ihr (wohne weit entfernt und übernachte bei Besuchen).

Am meisten muss mein Vater leiden, welcher aber leider zu wenig Mut zum Gegensteuern hat.

Schwierig, so viel in so wenig Text zu verfassen. Wie kann man jemanden überzeugen, sich Hilfe bei einem Psychiater zu suchen? Es ist belastend für alle von uns.

Hast du Tipps oder kannst aus eigener Erfahrung berichten? Die Kommentarspalte steht dir offen!

