Das sind Draco, Petunia, Lucius und Co. in der neuen «Harry Potter»-Serie

Nachdem vor rund zwei Wochen bekannt wurde, wer Harry, Hermine und Ron spielen werden, sind nun weitere Schauspieler für die HBO-Adaption von «Harry Potter» angekündigt worden.

Und so sehen die Stars, die künftig Draco, Molly, Lucius und Co. darstellen, aus:

Draco Malfoy: Lox Pratt

Molly Weasly: Katherine Parkinson

Lucius Malfoy: Johnny Flynn

Petunia Dursley: Bel Powel

Vernon Dursley: Daniel Rigby

Cornelius Fudge: Bertie Carvel

Cornelis Fudge wurde als wiederkehrende Rolle angekündigt, obwohl er in der Originaladaption, sowie in der Buchreihe erst in «Harry Potter and the Chamber of Secrets» (dem zweiten Teil) sein Debüt gibt. Das bedeutet, dass seine Figur viel früher als erwartet in Erscheinung treten wird und deutet darauf hin, dass er in der Verfilmung des ersten Buches eine wichtige Rolle spielen könnte.

Als Schülerinnen und Schüler in Hogwarts wurden ausserdem Leo Earley als Seamus Finnigan, Alessia Leoni als Parvati Patil und Sienna Moosah als Lavender Brown gecastet.

Zur Starbesetzung des TV-Projekts gehören John Lithgow, Janet McTeer, Paapa Essiedu und Nick Frost. Die wurden zuvor als Schulleiter Albus Dumbledore, Professorin Minerva McGonagall, Zaubertränke-Lehrer Severus Snape bzw. Hausmeister Rubeus Hagrid angekündigt. HBO hat ausserdem zwei Gastrollen bestätigt: Luke Thallon als Quirinus Quirrell und Paul Whitehouse als Argus Filch.

J.K. Rowling ist involviert

In einer zuvor veröffentlichten Presseerklärung wurde betont, dass die neue Serie, basierend auf der geliebten Buchreihe der umstrittenen Autorin J.K. Rowling, mit «fantastischen Details» gefüllt sein wird, während sie «jeden Winkel der Zaubererwelt erforscht». Rowling wird als Produzentin an der Serie mitwirken. Mitsprache beim Casting hat sie allerdings nicht.

Die Serie wird voraussichtlich für sieben Staffeln (insgesamt zehn Jahre) lang laufen und jedes Buch der Reihe adaptieren. Regisseur Mark Mylod (bekannt von «The Last of Us») wird in der ersten Staffel bei mehreren Episoden Regie führen und zusammen mit Francesca Gardiner, der Showrunnerin der Serie, auch die Produktion übernehmen.

Die Dreharbeiten werden noch diesen Sommer in England beginnen. Wann die erste Staffel herauskommen wird, ist bisher nicht bestätigt.

