«Ich finde keinen Anschluss im Büro, wie schaffe ich das?»

Frage von Polarfuchs:

Ich bin seit drei Jahren in einem Büro tätig und ich habe irgendwie kaum Anschluss zu den anderen Teammitgliedern. Dies liegt wohl an meiner introvertierten Art.

Ich ziehe mich öfters auch zurück, wenn es darum geht, an irgendwelchen Events oder Apéros teilzunehmen. Irgendwie fehlt mir das Interesse an den anderen Leuten, obwohl sie eigentlich interessante Dinge erzählen oder witzig sind ... Auch in den Pausen fühle ich mich fehl am Platz und versuche, mich irgendwie an Gesprächen zu beteiligen, aber es gelingt mir nicht sehr gut.

Manchmal habe ich das Gefühl, auch gemieden zu werden, und dann sind alle in Gesprächen vertieft und ich starre Luftlöcher. Ich komme mir dabei oft vor wie ein Weirdo ...

Jetzt habe ich mich angemeldet für ein gemeinsames Weekend und weiss nicht recht, ob das eine gute Idee war.

Sonst unter Freunden verhalte ich mich viel natürlicher, bin offener und reisse Witze. Aber im Büro bin ich völlig in mich gekehrt. Wie kann ich meine Hemmungen ablegen? Es belastet mich und ich will mich nicht als Asi fühlen.



