«Ständige Flirt-Nachrichten vom Chef – wie wehre ich mich?»

Frage von Kra_:

Hoi zäme!

Ich habe ein Problem bei der Arbeit. Mein direkter Chef flirtet ständig mit mir und macht anzügliche Bemerkungen, wenn wir zu zweit sind. Er schaut mich richtig widerlich an und macht irgendwie «Mhm» beim Vorbeigehen oder versucht irgendwie sexy zu sprechen, wenn er mich nach meinem Wochenende oder so fragt. Maximal unangenehm. Wenn andere Leute dabei sind, gibt er sich hööööchst professionell und tut natürlich nichts mehr, was ihm Probleme bereiten könnte.

Anfangs habe ich versucht, es einfach zu ignorieren, aber es wird immer unangenehmer. Er schreibt mir auch ständig via internem Chat-Messenger und fragt irgendwelche belanglosen Dinge. Leider ist im Chatverlauf nichts, was ich gegen ihn verwenden kann. Da ich davon ausgehe, dass er das nicht zum ersten Mal macht und weiss, wie weit er gehen darf und was im Rahmen des Erlaubten ist.

Er fragt einfach ständig Dinge, die er 1. selbst rausfinden kann und mich dafür gar nicht benötigt, 2. null dringend sind, 3. oft auch gar nicht meinen Aufgabenbereich betreffen. Er versucht das auch immer so hinzustellen, als würde er mich fragen, weil er mich für besonders kompetent hält. Dabei sucht er einfach irgendeinen Vorwand, um mir zu schreiben. Und ständig diese bescheuerten Smileys und Sachen wie «*frech grins*» ... Ich finde den Typen wirklich so unfassbar unangenehm.

Aber realistisch gesehen habe ich nichts in der Hand gegen ihn, ausser die dummen Sprüche, die er ablässt, wenn wir alleine sind. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass mir nicht geglaubt wird und es dann einfach Aussage gegen Aussage heisst und am Schluss ich vermutlich noch entlassen werde, da er seit dreitausend Jahren da angestellt ist und vermutlich auch seit dreitausend Jahren Frauen belästigt.

Habt ihr eine Idee, wie ich ihn reinlaufen lassen kann oder was ich tun kann?

Ah ja, er ist verheiratet und 30 Jahre älter als ich.

Danke!

Anlaufstellen für Opfer von sexueller Gewalt Hilfe im Verdachtsfall oder bei erlebter sexueller Gewalt bieten etwa die kantonalen Sexuelle Übergriffe können in den unterschiedlichsten Kontexten stattfinden.bieten etwa die kantonalen Opferhilfestellen oder die Frauenberatung Sexuelle Gewalt . Für Jugendliche oder in der Kindheit sexuell ausgebeutete Erwachsene gibt es in Zürich die Stelle Castagna . Betroffene Männer können sich an das Männerbüro Zürich wenden. Wenn du dich sexuell zu Kindern hingezogen fühlst oder jemanden kennst, der diese Neigung hat, kann dir diese Stelle weiterhelfen.

