Rat der Weisen

«Soll ich ihm schreiben, obwohl er eine Freundin hat?»

Mehr «Leben»

Frage von Grüblerin:

Ich habe ein «Shit - wieso habe ich damals nicht anders reagiert»-Problem. Und ich weiss nicht, ob ich nochmals das Risiko auf mich nehmen soll, dies zu ändern. Folgendes: Ein Typ aus dem Freundeskreis von einer guten Freundin und ich hatten damals – vor 5 Jahren an einem Festival – einen Moment, wo es sehr gefunkt hat. Wir verstanden uns die ganze Zeit sehr, sehr gut, und am Schluss, als es ums Heimgehen ging, standen wir alle im Kreis, er neben mir und hat meine Hand genommen. Irgendwie sind wir dann in unterschiedliche Taxis gestiegen und der Moment war vorbei ...

Er hatte damals keine Freundin, jetzt hat er jedoch wieder eine Beziehung mit seiner damaligen Ex und immer wieder, wenn wir uns sehen, mit dem ganzen Freundeskreis zusammen, ist da einfach eine gewisse Chemie zwischen uns. Seine Freundin merkt das, glaube ich, und ich merke, dass sie es merkt, denn sie ignoriert mich jedes Mal komplett.

Mir selbst ziemlich egal, ich frage mich einfach jedes Mal, ob ich ihm schreiben soll, dass ich den damaligen Moment bereut habe, dass es nicht zu mehr gekommen ist, und er es einfach wissen soll, dass er für mich irgendwie etwas Spezielles hat.

Bei mir braucht es sehr viel, dass mich ein Typ flashed. Und er wäre wirklich einer davon. Wären wir damals ins selbe Taxi gestiegen, vermute ich, wären wir heute zusammen.

Soll ich ihm schreiben, trotz Freundin? Oder ist der Zug halt einfach abgefahren? Ich finde, teils muss es so sein, teils hat man es aber auch selber in der Hand.

Danke für euren Rat!

