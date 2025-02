Bild: Shutterstock

Frage von Lulu_anne:

Hehey!

Kurze Frage in die Runde, weil sich meine Girls und ich nicht einig sind: Ist es Fremdgehen, wenn ich mit anderen Typen schreibe?

Ich finde nicht. In meinem Freundeskreis ist es allerdings so halbe-halbe. Ein paar finden auch nicht (die, dies selbst schon gemacht haben, haha) und die anderen finden schon, weil sie selbst nicht wollen würden, dass ihre Typen mit anderen Girls schreiben.

Aber es ist nicht mal flirten, es ist wirklich einfach so oberflächliches «Hey wie geht's, ja gut, dir auch, was arbeitest du gerade, ah ja, spannend, schönen Tag».

Wenn ich ehrlich bin, ist es wohl von Seiten der Männer, die mir das schreiben, so ein Abchecken, ob ich noch immer in einer Beziehung bin ...

Wo zieht ihr die Grenze? Würde es euch kränken, wenn eure Freundin den Typen antworten würde?

Mein Freund weiss nichts davon, weil ich es einfach völlig banal finde. Ich wüsste nicht mal, was ich sagen sollte. «Hey, Tom, mein Ex von vor 10 Jahren hat gefragt, ob's mir gut geht, ich hab gesagt ja, das war's dann auch» ... Na ja. Wir sind ja nicht mehr 17 Jahre alt und lassen uns von sowas verunsichern, oder?

Freue mich auf eure Meinungen!

