Bild: Shutterstock

Rat der Weisen

«Hat man weniger Sex, wenn man zusammenzieht?»

Mehr «Leben»

Frage von Tine:

Liebe alle, ich überlege mir derzeit, mit meinem Freund zusammenzuziehen und stelle es mir sehr schön vor, die Person, die man liebt, viel zu sehen und auch im Alltag ein Team sein zu können.

Allerdings sagen ja viele, dass, wenn man zusammenwohnt, man immer weniger Sex hat. Ich habe noch nie mit einem Partner gewohnt und möchte wissen: Stimmt das, und wenn ja, was hilft euch / hat euch geholfen, dass das Sexleben weiterhin erfüllend ist? Oder bleibt der Sex besser, wenn man nicht zusammenzieht?

Wäre sehr froh um eure Tipps und Erfahrungen.

Was würdest du in dieser Situation tun?

Hast du Tipps oder kannst aus eigener Erfahrung berichten? Die Kommentarspalte steht dir offen!

Hast du selbst eine Frage, die du gerne mit der Community besprechen möchtest?

Hier kannst du sie stellen!

Du darfst gerne ausführlich schreiben, was dich beschäftigt – es stehen dir 2500 Zeichen zur Verfügung.

Meine Frage an die Community: Mein Username: Meine Frage: Abschicken

Die Fragen werden in der Reihenfolge publiziert, in der sie gestellt wurden. Das kann teilweise ein bisschen dauern, hab also bitte ein bisschen Geduld! Vielen Dank!