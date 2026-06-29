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Rat der Weisen

«Ich bin mir ziemlich sicher, dass sie mich immer noch liebt!»

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Frage von Mimic:

Hallo zusammen!

Ich weiss nicht genau, ob ich komplett danebenliege oder ob ich einfach etwas sehe, was andere vielleicht nicht sehen, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass sie mich immer noch liebt. Also nicht so offensichtlich, aber so zwischen den Zeilen.

Zur Situation, ich erkläre das kurz: Wir hatten vor etwa einem Jahr etwas miteinander. Es war nie offiziell eine Beziehung, aber es war auch nicht einfach nur irgendwas Lockeres. Wir haben uns oft gesehen, viel geschrieben, viel geredet, auch über persönliche Dinge, wir hatten oft solche Deep Talks, bei denen man bis in die Morgenstunden einfach miteinander spricht und spricht, und auf einmal sieht man den Sonnenaufgang zusammen.

Für mich hat sich das schon nach mehr angefühlt, auch wenn wir es nie so benannt haben, es war zwar offiziell nur eine Affäre, aber eben, wir haben eigentlich eine Beziehung geführt, wenn man alle anderen fragen würde in meinem Umfeld … Irgendwann hat sie dann gesagt, dass sie aber keine Beziehung will und dass es besser ist, wenn wir das Ganze nun ganz lassen, weil es doch eben sehr intensiv war.

Das habe ich damals akzeptiert, auch wenn es mir schwergefallen ist. Wir haben dann eine Zeit lang gar keinen Kontakt gehabt, sicher so 3 Jahre.

Seit ein paar Monaten haben wir wieder sporadisch Kontakt. Nicht jeden Tag, aber immer wieder. Sie schreibt mir manchmal von sich aus, schickt mir Sachen, reagiert auf meine Storys. Es kam dazu, weil wir jetzt per Zufall in derselben Gegend wohnen.

Wenn wir uns zufällig sehen, ist sie immer freundlich, wir lachen, reden ganz normal. Was mich halt denken lässt, dass da noch etwas ist: Sie meldet sich immer wieder. Wenn sie wirklich nichts mehr fühlen würde, warum würde sie das tun? Und manchmal habe ich das Gefühl, sie testet ein bisschen, wie ich reagiere. Klar, sie trifft sich auch mit anderen Männern (hat sie mir sogar mal erzählt), aber irgendwie denke ich, dass das vielleicht einfach Ablenkung ist oder dass sie noch nicht bereit ist, sich einzugestehen, was zwischen uns war.

Meine Freunde sagen mir alle, ich soll das vergessen und dass ich mir etwas einbilde, sie wäre einfach nett. Aber ich habe einfach dieses Gefühl, dass das noch nicht durch ist.

Ich weiss jetzt nicht, ob ich nochmal offensiver werden soll oder ob ich alles kaputt mache, wenn ich das anspreche. Jetzt weiss ich nicht, was machen. Wenn ich sie darauf anspreche, denkt sie evtl., ich bin ein Psycho, der sie stalkt oder so, wenn ich nichts mache, weiss ich nicht, woran ich bin ...

PS: Letztes Mal als ich sie einmal (EIN MAL) kontaktiert hatte, nachdem sie gesagt hatte, ich solle ihr nicht mehr schreiben, hatte sie herumerzählt, ich sei ein Stalker … So viel dazu …

Was würdest du in dieser Situation tun?

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