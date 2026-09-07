sonnig24°
DE | FR
burger
Leben
Rat der Weisen

«Ist es gemein, meinen Hund nicht mehr im Bett schlafen zu lassen?»

Bild
Bild: Shutterstock
Rat der Weisen

«Ist es gemein, meinen Hund nicht mehr im Bett schlafen zu lassen?»

07.09.2026, 10:0707.09.2026, 10:07

Frage von Timo:

Hallo zusammen!

Seit knapp drei Jahren schläft mein Hund jede Nacht bei mir im Bett. Er ist ein mittelgrosser Mischling und breitet sich gerne so aus, dass für mich kaum noch Platz bleibt. Ausserdem bringt er natürlich Haare und manchmal auch Dreck mit ins Bett. Bisher hat mich das nie besonders gestört. Seit ein paar Monaten schlafe ich aber zunehmend schlecht. Ich wache mehrmals pro Nacht auf, weil er sich bewegt, an mich drückt oder quer über meinen Beinen liegt.

Deshalb würde ich ihn gerne daran gewöhnen, künftig in seinem eigenen Körbchen neben dem Bett zu schlafen. Wenn ich ihn aus dem Bett schicke, schaut er mich jedoch so traurig an, dass ich sofort ein schlechtes Gewissen bekomme. Er versteht ja nicht, warum er plötzlich nicht mehr zu mir darf.

Meine Freundin findet, ich hätte ihn gar nie erst ins Bett lassen sollen und müsse jetzt konsequent sein. Findet ihr es gemein, einen Hund nach mehreren Jahren plötzlich nicht mehr im Bett schlafen zu lassen? Und wie würdet ihr ihm das möglichst schonend angewöhnen?

Was würdest du in dieser Situation tun?

Hast du Tipps oder kannst aus eigener Erfahrung berichten? Die Kommentarspalte steht dir offen!

Hast du selbst eine Frage, die du gerne mit der Community besprechen möchtest?

Hier kannst du sie stellen!

Du darfst gerne ausführlich schreiben, was dich beschäftigt – es stehen dir 2500 Zeichen zur Verfügung.

Meine Frage an die Community:

Die Fragen werden in der Reihenfolge publiziert, in der sie gestellt wurden. Das kann teilweise ein bisschen dauern, hab also bitte ein bisschen Geduld! Vielen Dank!

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
22 Dinge (und Leute), die dir am Flughafen begegnen könnten
1 / 24
22 Dinge (und Leute), die dir am Flughafen begegnen könnten
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Der will doch nur spielen! Grizzly kommt Frau mit Hund gefährlich nahe
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
93 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Die beliebtesten Kommentare
avatar
zaphod67
07.09.2026 10:20registriert Mai 2018
Ja, das wäre gemein. Das Bett gehört jetzt dem Hund. Kauf Dir eine Matratze und schlaf woanders.
1208
Melden
Zum Kommentar
avatar
Hunnam
07.09.2026 10:10registriert Januar 2016
Bitte verzichtet zukünftig auf solche KI-Bilder..
11312
Melden
Zum Kommentar
avatar
hasepi
07.09.2026 10:26registriert September 2025
"Bild: Shutterstock"

War mir noch gar nicht bewusst, dass solche Seiten einfach alles mit KI Bilder zumüllen können und dann jemand einfach "Shutterstock" als Quelle für das offensichtliche KI Bild angeben kann...
Man hat ja die Quelle korrekt angegeben - warum kennzeichnen das es KI generiert ist...
553
Melden
Zum Kommentar
93
Kuriosität des Tages: In Finnland hat gerade eine Luftgitarren-WM stattgefunden
«Make Air Not War». Das ist das Motto der Luftgitarren-WM, die vom 26. bis am 29. August in Oulu in Finnland stattgefunden hat. Die Veranstaltung hat sich dem Weltfrieden verschrieben, ihre Botschaft ist:
Zur Story