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Rat der Weisen

«Ist es gemein, meinen Hund nicht mehr im Bett schlafen zu lassen?»

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Frage von Timo:

Hallo zusammen!



Seit knapp drei Jahren schläft mein Hund jede Nacht bei mir im Bett. Er ist ein mittelgrosser Mischling und breitet sich gerne so aus, dass für mich kaum noch Platz bleibt. Ausserdem bringt er natürlich Haare und manchmal auch Dreck mit ins Bett. Bisher hat mich das nie besonders gestört. Seit ein paar Monaten schlafe ich aber zunehmend schlecht. Ich wache mehrmals pro Nacht auf, weil er sich bewegt, an mich drückt oder quer über meinen Beinen liegt.

Deshalb würde ich ihn gerne daran gewöhnen, künftig in seinem eigenen Körbchen neben dem Bett zu schlafen. Wenn ich ihn aus dem Bett schicke, schaut er mich jedoch so traurig an, dass ich sofort ein schlechtes Gewissen bekomme. Er versteht ja nicht, warum er plötzlich nicht mehr zu mir darf.

Meine Freundin findet, ich hätte ihn gar nie erst ins Bett lassen sollen und müsse jetzt konsequent sein. Findet ihr es gemein, einen Hund nach mehreren Jahren plötzlich nicht mehr im Bett schlafen zu lassen? Und wie würdet ihr ihm das möglichst schonend angewöhnen?

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