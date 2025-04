Bild: Shutterstock

Rat der Weisen

«Wie kann ich selbstbewusst sein, wenn ich keine Stärken habe?»

Frage von Marco:

Hallo liebe Watson-Community

Meine Frage ist: Wie kann man selbstbewusst sein, wenn man seiner eigenen Meinung nach nicht wirklich viele relevante Stärken hat?

Ich bin leider ein sehr unsicherer Mensch, welcher seine Unsicherheit manchmal überkompensiert und damit sogar arrogant wirkt auf andere, nur weil ich ums Verrecken nicht Unsicherheit ausstrahlen möchte. Ich hatte noch keine Erfahrungen in der Liebe (und das mit 25) und deswegen habe ich immer das Gefühl, dass ich ja gar keinen Grund habe, selbstbewusst zu sein. Ich sehe nicht gut aus und finde mich auch nicht überaus intelligent und habe oft gemerkt, wie ich wegen Letzterem bei Diskussionen den Kürzeren ziehe.

Natürlich muss das Wort ‚selbstbewusst‘ ja nicht heissen, dass man von sich selber denkt, man sei Superman. Aber irgendwie haben die Dinge, die ich an mir selbst als Stärken sehe, mich nie bei irgendjemanden attraktiv gemacht. Ich würde sagen, dass ich Humor habe, dass ich über sehr viel Empathie verfüge und auch immer auf alle Rücksicht nehme.

Aber wenn ich um mich umsehe, was als selbstbewusst angesehen wird, dann sind das oft eher komische Charakterzüge. Man soll sich selbst überschätzen, man soll sich besser darstellen, als man ist, und dann wirkt man selbstbewusst. Ausserdem geht Selbstbewusstsein oft auch auf das Aussehen zurück und die Erfahrungen, die man dadurch gemacht hat. Wenn man nicht gut aussieht, hat man sozusagen dann auch kein Anrecht, selbstbewusst zu sein.

Was denkt ihr, muss ich zwingend etwas an meinem Aussehen ändern, oder kann man heutzutage doch noch irgendwie mit Charakter punkten? Und was bedeutet für euch Selbstbewusstsein eigentlich?

