People-News

Superkraft durch Menstruation! Emilia Clarke hat eine Comic-Heldin erfunden

Unser aller Mother of Dragons aus «Game of Thrones» hat soeben ihren ersten Comic ausgebrĂŒtet! «M.O.M. – Mother of Madness» heisst er, und bis Ende September werden noch zwei weitere BĂ€nde folgen. Auch eine Fortsetzung schliesst Schauspielerin Emilia Clarke nicht aus. Sie will bloss erst einmal wissen, wie ihr neues Geschöpf denn so ankommt (okay, «M.O.M.» ist aktuell die Nummer 1 unter den Comics auf Amazon, zumindest das Interesse ist also alles andere als klein).

Aber worum geht's, und wie ist