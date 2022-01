Mischt gerade die Netflix-Charts auf: Georgina Rodríguez. bild: imago

Review

Warum man sich die Netflix-Serie «Soy Georgina» sparen kann

Die Netflix Reality-Serie «Soy Georgina» verspricht einen Einblick in das Leben von Georgina Rodríguez. Doch viel Realität gibt's bei der Freundin von Cristiano Ronaldo nicht zu sehen.

Wer sich vergangenes Wochenende auf Netflix rumtrieb, kam um die sechsteilige «Reality»-Serie «Soy Georgina» nicht herum. 240 Minuten hat Netflix Georgina Rodríguez gewidmet.

Der Trailer verspricht einmalige Einblicke in das Leben der Freundin des weltweit wohl bekanntesten Fussballers. «Soy Georgina» soll zeigen, wer die Frau hinter Ronaldo wirklich ist.

Doch die 240 Minuten schaffen es nicht, die gemachten Versprechen einzulösen. Und sie lassen einen ziemlich ratlos zurück. Alle sechs Folgen wirken minutiös durchgeplant. Viel «Reality» ist da nicht zu sehen.

Die 28-jährige Rodríguez lernte den portugiesischen Fussballer Ronaldo in einem Geschäft von Gucci kennen, wo sie arbeitete. Noch am selben Abend waren sie am gleichen Event. Danach nimmt die Liebesgeschichte ihren Lauf.

«Ich liebe sie, sie ist die perfekte Mutter für meine vier Kinder», hört man Ronaldo ein paar Mal sagen, danach ist er nicht mehr zu sehen. So weit, so gut. Es ist ja auch eine Georgina- nicht Ronaldo-Doku.

Letztere lässt sich beim Shoppen filmen. Oder beim Jamón und Tapas-Genuss im Privatjet. Rodríguez kommentiert viele der Erlebnisse und Szenen aus ihrem Alltag. Ihre Zitate wirken auswendig gelernt. Sie sagt Dinge wie: «Ich weiss, was es heisst, nichts zu haben. Ich weiss, was es heisst, alles zu haben.»

Die Sätze sind viel zu geschliffen, als dass sie einem spontan über die Lippen kommen würden. Dem Zufall wird nichts überlassen.

Während ihre Freundinnen und Freunde natürlich und teilweise ungeschminkt daherkommen, sieht man bei Rodríguez keinerlei Makel. Sie ist stets top gestylt, top frisiert, top geschminkt.

Im begehbaren Kleiderschrank putzt Rodríguez ihre Luxushandtaschen. Das Kamerateam ist zufälligerweise dabei. bild: netflix/screenshot

Hie und da werden Szenen eingestreut, bei denen die 28-Jährige bei banalen Tätigkeiten gefilmt wird. Rodríguez räumt Geschirr aus der Maschine. Rodríguez putzt ihre Luxushandtaschen. Oder trägt eine Kartonkiste in den Keller. Wirklich echt wirkt das nicht. Vor allem, weil es im krassen Kontrast zu dem steht, was die Familie Rodríguez-Ronaldo sonst noch so macht.

Spontan nach Monaco jetten und von der Luxusyacht aus Formel-1 schauen, zum Beispiel. Oder den wegen Lockdown geschlossenen Vergnügungspark in Madrid einfach kurzerhand mieten und darin Kindergeburtstag feiern.

Am Ende der ganzen Glitzer-Yachten-Kleider-Show ist man ratloser als vorher. Rodríguez mag eine aufopfernde und liebenswerte Mutter und Freundin sein. Sie mag grosszügig und humorvoll sein.

Eitler Sonnenschein und gute Stimmung: das Markenzeichen von «Soy Georgina». bild: netflix/screenshot

Aber war das wirklich so einfach, von 0 auf 100 ins Rampenlicht geworfen zu werden? Stört es sie nicht, dass Ronaldo nur knapp in seinen Sommerferien Zeit für Familie und Kinder findet? Verdient Rodríguez ihr eigenes Geld? Oder gibt sie das von Ronaldo aus? Hat sie wirklich, ohne mit der Wimper zu zucken, alle vier Kinder als ihre eigenen gesehen, obwohl nur ein Mädchen ihre biologische Tochter ist?

Auf all diese und viele weitere Fragen liefert «Soy Georgina» keine Antworten. Netflix tut so, als würden echte Einblicke gewährt.

Doch in Rodríguez-Welt gibt es offenbar keine Konflikte, keine kritischen Stimmen. Wirklich wissen, wer Georgina ist, was sie umtreibt und beschäftigt, das weiss man auch nach sechs Folgen nicht. Man fühlt sich ziemlich hinters Licht geführt. Denn wirklich echt sind allerhöchstens die Versprecher im Abspann ganz am Schluss.