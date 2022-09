ADHS bei Frauen – das unentdeckte Leiden

Eine von ihnen ist Jeanne – die 29-Jährige erhielt ihre Diagnose erst vor zwei Jahren. Warum sie davor von Selbstzweifeln geplagt war und welche Anzeichen es eigentlich schon in ihrer Kindheit gab, erzählt sie im Video.

Geht es um ADHS und ADS, denkt man in der Regel an einen hibbeligen Jungen, der den Unterricht stört. Dieses Bild führt dazu, dass die Krankheit bei Mädchen und Frauen oft unerkannt bleibt. Sie leiden lange im Stillen. Der Grund: Oft sind sie verträumt, unaufmerksam sowie von einer inneren Unruhe getrieben – und eben nicht laut und auffällig.

