Leben

Schweiz

Ausflugsziele in der Schweiz: 5 Picknickplätze in der Schweiz



Rauszeit

An diesen 5 Picknickplätzen kannst du dich satt essen – aber nicht satt sehen!

Essen macht glücklich. Aber weisst du, was noch glücklicher macht? Sich all seine Lieblings-Leckereien in der freien Natur zu gönnen. So wie damals bei der Schulreise.

So, jetzt seid ihr sicher etwas rührselig und wollt gleich euren nächsten Picknickausflug planen ...

Arvenseeli, Kandersteg

Alltagsstress adé! Oberhalb der Gemeinde Kandersteg spazierst du von der Bergstation Sunnbüel in einer halben Stunde zum Arvenwald, wo sich die drei tiefblauen Bergseen namens Arvenseeli befinden. Beim hintersten See befindet sich ein schön ruhiges Plätzchen, ideal zum grillieren und schlemmen.

Buchholz, Meilen

Du planst ein grosses Picknick und musst viel Essen und Getränke herumschleppen? Vom Parkplatz beim Vorderen Pfannenstiel erreichst du zu Fuss in etwa 15 Minuten diverse Picknickplätze und Feuerstellen mit wunderbarer Aussicht auf den Zürichsee.

Schwarzsee, Lauchernalp

Mit vollgepacktem Rucksack startest du deine Reise bei der Talstation Lauchernalp. Dort nimmst du die Bergbahn und anschliessend läufst du Richtung Fafleralp. Nach einer etwa zweistündigen Wanderung hast du dir dein Picknick am Schwarzensee (der Platz liegt zwischen Tellialp und Fafleralp) mehr als verdient. Die restliche Wanderung auf die Fafleralp beträgt danach noch circa eine Stunde.

Niederhorn am Thunersee

Die Auszeichnung «Picknickplatz mit der schönsten Aussicht» würde in meinen Augen der 360-Grad-Panoramaberg abräumen. Um hier zu picknicken, musst du dich nicht einmal körperlich betätigen. Die Bergbahnen bringen dich direkt auf den Gipfel des Niederhorns.

Alp Sigel, Appenzell

Bequem geht's auch zum Picknick. Die Bergbahn am Pfannenstiel bringt dich direkt zum Alp Sigel, wo du ein Panorama über das ganze Appenzellerland bis zum Bodensee geniesst. Ein Ausblick, an dem du dich satt essen nicht satt sehen kannst.

Was hier zum Picknicken nicht fehlen darf? Ein Stück Appenzeller Käse! 😛

Jetzt bist du an der Reihe: Welche Plätze empfiehlst du?

DANKE FÜR DIE ♥ Da du bis hierhin gescrollt hast, gehen wir davon aus, dass dir unser journalistisches Angebot gefällt. Wie du vielleicht weisst, haben wir uns kürzlich entschieden, bei watson keine Login-Pflicht einzuführen. Auch Bezahlschranken wird es bei uns keine geben. Wir möchten möglichst keine Hürden für den Zugang zu watson schaffen, weil wir glauben, es sollten sich in einer Demokratie alle jederzeit und einfach mit Informationen versorgen können. Falls du uns dennoch mit einem kleinen Betrag unterstützen willst, dann tu das doch hier. Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? (Du wirst zu stripe.com umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) CHF 10.00 CHF 15.00 CHF 25.00 Oder unterstütze uns mit deinem Wunschbetrag per Banküberweisung. Nicht mehr anzeigen

16 unbekannte Highlights der Schweiz Zu viel Rauch vom Grillfeuer? Willi hat die Lösung Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter