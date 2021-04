Céline (13†) nahm sich wegen Cybermobbing das Leben: Jetzt hilft der Vater anderen Teenies

Was haben der Osterhase und seine bemalten Eier eigentlich mit Jesus am Hut?

Nun heisst es Feiertage! Manche Glücklichen haben bereits am Gründonnerstag, der Rest aber ab Karfreitag frei. Und am Ende des Osterwochenendes steht dann noch der Ostermontag an. Und wenn die Corona-Pandemie die Öffnungszeiten nicht schon genug durcheinander gebracht haben, machen die Ostertage wohl den Rest.

Doch wofür steht das Kar- eigentlich im Karfreitag und Karsamstag? Welche Bedeutung haben alle diese Osterfeiertage? Und vielleicht am wichtigsten: Was haben der Osterhase und seine …