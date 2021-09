Herzogin Kate trifft 007 Daniel Craig. Bild: keystone

Die besten Bilder der Bond-Premiere – mit diesem Kleid stiehlt Kate allen die Show

Am Dienstagabend fand ich London endlich die Premiere zum neuesten Bond-Film «No time to die» statt. Zu der kamen auch die Royals – und Herzogin Kate zog dabei mit einem goldenen Kleid die Blicke auf sich.

In der Royal Albert Hall in London steigt am Dienstagabend die Weltpremiere des neuesten James-Bond-Abenteuers «Keine Zeit zu sterben». Es wird der letzte Film mit Daniel Craig als 007 sein. Nun schritt der 53-Jährige auch ein letztes Mal als Geheimagent über den roten Teppich.

Für seinen Auftritt entschied sich der Schauspieler für ein beerenfarbenes Samt-Sakko, dazu kombinierte er ein weisses Hemd, eine schwarze Hose und farblich passende Schuhe. Die Blicke der Fans auf sich zog jedoch ein anderer Star: Herzogin Kate .

Die 39-Jährige erschien zur Premiere gemeinsam mit Prinz Charles , Herzogin Camilla und natürlich Prinz William . Während ihr Mann einen schlichten schwarzen Anzug wählte, trug die dreifache Mutter ein Capekleid in Gold ihrer Lieblingsdesignerin Jenny Pachkam.

Das Dress mit dem V-Ausschnitt war von oben bis unten mit Pailletten verziert. Ein ähnliches Modell der Designerin kostet fast 4'000 Euro. Herzogin Kate wählte dazu goldene Pumps und grosse Ohrringe in derselben Farbe.

Im Netz wird Kate für ihren Look gefeiert. «Catherine sieht so schön aus», kommentierte zum Beispiel ein User ihr Outfit. «Atemberaubendes Kleid», meinte ein anderer Nutzer. «Kate hat den Auftrag heute Abend für die Bond-Premiere absolut verstanden», ist ebenfalls auf Twitter zu lesen.

Und was trugen die anderen Promis bei der Premiere von «Keine Zeit zu sterben»? Klicken Sie sich durch unsere Fotoshow. Übrigens: Auch 2015 kamen William und Kate zur James-Bond-Premiere. Damals entschied sich die Herzogin für ein sehr viel dezenteres Kleid – eine schlichte Farbe und wenig Glitzer.

(t-online)